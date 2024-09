PS5 Pro: Geht die Rechnung der Scalper auf? Das sagen Sony-Quellen zum Nachschub

Die Ankündigung der PS5 Pro sorgte in dieser Woche dafür, dass das optionale PS5-Laufwerk bei diversen großen Händlern umgehend ausverkauft war. Laut einem Bericht von Insider Gaming ist allerdings nicht davon auszugehen, dass es Scalpern gelingen wird, großartig Kapital aus der aktuellen Entwicklung zu schlagen.

In dieser Woche stellte uns Sony die PS5 Pro endlich offiziell vor. Wie das japanische Unternehmen in der technischen Präsentation bestätigte, wird die PS5 Pro genau wie die PS5 Slim von Haus aus ohne ein Laufwerk ausgeliefert.

Dieses kann jedoch wie bei den Vorgängermodellen nachgerüstet und zum Preis von knapp 120 Euro erworben werden. Nur kurz nach der Enthüllung der PS5 Pro setzte ein regelrechter Ansturm auf das optionale PS5-Laufwerk ein, was dazu führte, dass das Laufwerk bei den meisten hiesigen Händlern umgehend vergriffen war.

Der eine oder andere fühlte sich hier schnell an die Anfänge dieser Konsolen-Generation erinnert, als sich Scalper unter anderem mit Bots stets einen großen Teil der frisch ausgelieferten PS5- und Xbox Series X/S-Konsolen sicherten. Anschließend wurden die Konsole zu überteuerten Preisen auf eBay und anderen Plattformen verkauft.

Versuchen Scalper erneut, sich zu bereichern?

Eine Vorgehensweise, die Scalper und Reseller aktuellen Berichten zufolge auch beim Laufwerk der PS5 verfolgen. Mitunter landen die Laufwerke zu Preisen von 200 US-Dollar auf eBay. Wie die Kollegen von Insider Gaming berichten, ist jedoch anzuzweifeln, dass sich das Szenario vom Anfang der Konsolen-Generation beim optionalen Laufwerk der PS5 wiederholt.

Laut Insider Gaming bestätigten Quellen bei Sony gegenüber dem Magazin, dass das Unternehmen davon ausgeht, ausreichend Laufwerke zur Verfügung zu stellen, um die Nachfrage zu decken. Mit Engpässen sei auf lange Sicht nicht zu rechnen. Selbiges gilt offenbar für die PS5 Pro an sich. Ein Statement, das den Scalpern ihr fragwürdiges Geschäft zumindest im aktuellen Fall verhageln dürfte.

„Eine Quelle bei Sony, die unter der Bedingung der Anonymität mit Insider Gaming gesprochen hat, teilt mit, dass das Unternehmen keine Probleme mit der Versorgung der PS5 Pro oder des Disc-Laufwerks erwartet, während der Start der neuen Konsole bevorsteht und erfolgt“, so Insider Gaming.

Wann erscheint die PS5 Pro?

Während das optionale Laufwerk in den USA weiterhin bei diversen Händlern erworben werden kann, bleibt abzuwarten, wie es um die Verfügbarkeit der PS5 Pro zum Launch bestellt sein wird. Hier dürften die Vorbestellungen, die am 26. September 2024 starten, erste Antworten liefern.

Die PS5 Pro erscheint am 7. November 2024. In Europa schlägt Sonys neue Konsole mit 799,99 Euro zu Buche. Ein stattlicher Preis, der in den letzten Tagen für reichlich Diskussionen sorgte. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass Spieler, die auf der PS5 Pro physische Medien nutzen möchten, das rund 120 Euro teure Laufwerk separat erwerben müssen.

Wer das Laufwerk bereits für eines der älteren PS5-Modelle sein Eigen nennt, kann dieses auch an der PS5 Pro nutzen. So gehört das Laufwerk zum bestehenden Zubehör, das mit der PS5 Pro kompatibel ist.

