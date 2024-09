Zertifiziert: PS5 Pro zu teuer? Sony verkauft euch auch gebrauchte Konsolen

Über den PlayStation Direct Store bietet Sony nun auch gebrauchte Konsolen an, die für den Weiterverkauf generalüberholt wurden. Nicht ganz ohne Kritik kommt der Preis der sogenannten Refurbished-Konsolen davon.

Mit der offiziellen Ankündigung der PS5 Pro sorgte Sony für zum Teil hitzig geführte Diskussionen in den sozialen Medien und internationalen Gaming-Foren.

Wenig überraschend war es vor allem der stattliche Preis von hierzulande 799,99 Euro, der zahlreiche Kritiker auf den Plan rief. Spielern, die aufgrund des hohen Preis nicht zur PS5 Pro greifen möchten, bietet Sony im PlayStation Direct Store eine Alternative. Genau genommen geht es um die Möglichkeit, das alte Modell der PS5 zu reduzierten Preisen zu erwerben.

Mit dem kürzlich gestarteten Service bringt der japanische Elektroriese sogenannte Refurbished-Konsolen unter das Volk. Ein Service, den Nintendo und Microsoft schon seit einiger Zeit anbieten.

Generalüberholte und zertifizierte Konsolen

In der offiziellen Produktbeschreibung im PlayStation Direct Store weist Sony darauf hin, dass Käufer bei den generalüberholten Konsolen eine PS5 mit Laufwerk erhalten, die quasi neuwertig ist. „Du erhältst ein Produkt, das wie neu funktioniert, mit PlayStation-Originalersatzteilen (je nach Bedarf), das sorgfältig gereinigt, inspiziert und getestet wurde“, so Sony.

„Alle generalüberholten und zertifizierten Produkte werden mit dem notwendigen Zubehör, Kabeln und Handbüchern geliefert und sind in ihrer eigenen Produktverpackung für generalüberholte und zertifizierte Produkte verpackt“, heißt es in der Produktbeschreibung der aufgefrischten PS5-Konsolen weiter.

Auch wenn die gebrauchten Konsolen nach der Generalüberholung wie neu funktionieren, kann es laut Sony zu „kleineren optischen Mängeln kommen“. Des Weiteren weist das Unternehmen darauf hin, dass jede aufgearbeitete Konsole mit einer 12-monatigen Herstellergarantie versehen wird.

Preispolitik sorgt erneut für Kritik

Über die Kritik, die die Community am Preis der PS5 Pro übte, haben wir seit der Enthüllung der PS5 Pro bereits mehrfach berichtet. Doch auch der Preis, der für generalüberholte PS5-Konsolen im PlayStation Direct Store fällig wird, kommen nicht ganz ohne Kritik davon. Dieser liegt bei 449,99 Euro pro Konsole.

Im Vergleich mit der Unverbindlichen Preisempfehlung der Disc-Fassung in Höhe von 549,99 Euro sparen Käufer der gebrauchten PS5-Konsolen also gerade einmal 100 Euro. Zumindest im Vergleich mit der Konkurrenz steht Sony damit leicht besser da. Microsoft bietet im hauseigenen Store nämlich ebenfalls überarbeitete Konsolen an.

Beim Redmonder Konzern werden für eine generalüberholte Xbox Series X-Konsole 469,99 Euro und somit 20 Euro mehr fällig. Die UVP der Xbox Series X/S liegt genau wie die der PS5 mit Laufwerk bei 549,99 Euro.

