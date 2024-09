PS5 Pro: Enhanced-Spiele aufgelistet – Games mit Pro-Patch im PSN markiert

Sony hatte schon im Zuge der Konsolen-Ankündigung bestätigt, dass zahlreiche PS5-Spiele ein Enhanced-Update für die PS5 Pro erhalten, um die Hardware-Power voll auszuschöpfen. Erste Games wurden beim Namen genannt und die neuste State of Play brachte weitere Titel dieser Art zum Vorschein.

Doch der PS Store offenbart noch mehr: Ein neues „PS5 Pro Enhanced“-Label markiert fortan Spiele, die für die PS5 Pro optimiert sind. Damit vergrößerte sich zugleich die Liste der angepassten Games.

Mehr als 50 Spiele mit Enhanced-Label

Im PS5-Subreddit wurde aufbauend auf den PSN-Einträgen eine Liste der Enhanced-Titel zusammengestellt. Zu den genannten Spielen gehören unter anderem „Mortal Kombat 1“, „Fortnite“, „Star Wars Outlaws“ und „Demon’s Souls“.

Jedes dieser Spiele ist im PlayStation Store als PS5 Pro Enhanced aufgeführt, was bedeutet, dass sie spezielle Updates erhalten, um die Vorteile der neuen Konsole voll auszuschöpfen. Andere kommen bereits mit dem Enhanced-Label neu auf den Markt.

PS5-Spiele mit Enhanced-Label:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Shadows

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

Demon’s Souls

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dynasty Warriors: Origins

EA Sports College Football 25

EA Sports FC 25

Empire of the Ants

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

The First Descendant

Fortnite

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Zero Dawn Remastered

Horizon Forbidden West

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Lies of P

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Madden NFL 25

Marvel Rivals

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Mortal Kombat 1

My Little Universe

Naraka: Bladepoint

No Man’s Sky

Pro Baseball Spirits 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Redacted

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Retrieval

Rise of the Ronin

Spider-Man Remastered

Spider-Man Miles Morales

Spider-Man 2

Spine: This is Gun Fu

Star Wars Jedi Survivor

Star Wars Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

Towers of Aghasba

Until Dawn

Warframe

War Thunder

Wolverine

World of Warships: Legends

PS-VR2-Games mit Enhanced-Label:

cyubeVR

Kayak VR Mirage

Verbesserungen bei PS5 Pro Enhanced Games

Durch den Enhanced-Patch werden PS5-Titel wie „The Last of Us Part 2 Remastered“ und „Marvel’s Spider-Man 2“ im Rendering-Modus mit 60 FPS und 4K-Auflösung dargestellt, nachdem bei dieser Auflösung bisher nur 30 FPS möglich waren. Einige Titel, darunter „Resident Evil Village“, sollen sogar in beeindruckenden 120 FPS spielbar sein – zumindest dann, wenn die restliche Hardware diesen Standard unterstützt.

Auch „Horizon Forbidden West“ wird von der PS5 Pro stark profitieren. Dank eines Enhanced-Updates können Spieler Aloys Abenteuer in 4K und 60 FPS erleben, ergänzt durch verbesserte Grafikdetails bei der Darstellung von Haut und Haaren.

Weitere Einzelheiten zu den Enhanced-Besonderheiten sind in den folgenden Meldungen zusammengefasst:

Enhanced Games vs. Game Boost

Zu beachten ist der Unterschied zwischen PS5 Pro Enhanced Games und dem Game-Boost. Während Enhanced-Games ein Upgrade erhalten, das die Leistung und Grafik speziell für die PS5 Pro optimiert, profitieren bestimmte Spiele mit instabilen Framerates oder dynamischen Auflösungen automatisch vom Game-Boost.

Ermöglicht werden die Verbesserungen mit der neuen Leistungsfähigkeit der PS5 Pro: Sie bietet unter anderem bis zu 45 Prozent mehr GPU-Power. Besonders erwähnenswert ist außerdem die PSSR-Funktion, die Bilder effizienter hochskalieren kann.

Die PS5 Pro wird im November 2024 auf den Markt gebracht. Vorbestellungen sind über PS Direct weiterhin möglich.

