PS5 Pro: Enhanced-Spiele und ihre Vorteile – Entwickler-Statements und Trailer

Sony widmete sich während der jüngsten State of Play nicht zuletzt der PS5 Pro und zeigte mehrere Spiele, die von der Leistung und den besonderen Features der 800-Euro-Konsole profitieren werden.

Ebenfalls meldeten sich zahlreiche Entwickler zu Wort, die auf dem PlayStation-Blog beschreiben, welche Vorteile ihre Spiele aus der PS5 Pro ziehen.

Verbesserungen der Grafik und Performance

Mit der PlayStation 5 Pro sollen nicht nur höhere Auflösungen, sondern auch stabilere Bildraten in den Fokus rücken. Und auch das Raytracing kommt nicht zu kurz. Nachfolgend einige Beispiele für die Aussagen der Entwickler:

Gran Tursimo 7

Polyphony Digital erläutert, dass „Gran Turismo 7“ auf der PS5 Pro von einer verbesserten nativen 4K-Auflösung und Raytracing profitiert. Dank der spektralen Superauflösung seien nun mehr Details möglich. Und erstmals werde Raytracing während der Rennen unterstützt. Die Vorteile im Überblick:

Verbesserte 4K-Auflösung mit spektraler Superauflösung und mehr Details

Raytracing während der Rennen für realistischere Spiegelungen

Experimentelle 8K-Unterstützung für mehr Detailtreue

Auch „F1 24“ wird dank eines Enhanced-Updates von den Vorzügen der PS5 Pro profitieren.

Horizon Forbidden West & Horizon Zero Dawn Remastered

Guerrilla Games hebt in Bezug auf „Horizon Forbidden West“ besonders hervor, dass mit der PS5 Pro bei 60 Bildern pro Sekunde eine visuell verbesserte Version des Qualitätsmodus möglich sei. Auch hier sorgen neue Raytracing-Features für realistische Schatten und Lichtbündel. Zu den wichtigsten Optimierungen gehören:

Verbesserter Qualitätsmodus mit 60 FPS

Verbesserungen bei Schatten, Tiefenschärfe, Haut- und Haar-Shadern, Wolken und Lichtbüscheln

Das frisch angekündigte “Horizon Zero Dawn Remastered” wird mit nativer Unterstützung für PS5 Pro auf den Markt gebracht. Inbegriffen sind „qualitativ hochwertigere Wolken, eine bessere Tiefenschärfe, realistischere atmosphärische Effekte, eine vergrößerte Sichtweite, verbesserte Haut- und Haar-Shader” und weitere Verbesserungen.

Guerilla Games nimmt sich der PS5 Pro an.

The Last of Us Part 1 & The Last of Us Part 2 Remastered

Naughty Dog beschreibt, wie „The Last of Us Part 2 Remastered“ und “The Last of Us Part 1” (für PS Plus angekündigt) auf der PS5 Pro optimiert wurden. Der neue Rendering-Modus skaliert die Auflösung auf 4K hoch und erreicht 60 FPS. Das Ergebnis sei ein flüssigeres Spielerlebnis mit verbesserter Bildqualität.

PSSR skaliert von 1440p auf 4K hoch, Ziel bei 60 FPS

Performance- und Qualitätsmodi bleiben auf der PS5 Pro erhalten

Marvel’s Spider-Man, Wolverine und mehr

Insomniac Games hebt die Leistungsmodi hervor, die für “Marvel‘s Spider-Man Remastered”, “Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales”, “Ratchet & Clank: Rift Apart” sowie “Marvel‘s Spider-Man 2” auf der PS5 Pro zur Verfügung stehen. Die PS5 Pro kombiniert dabei eine 4K-Auflösung und Raytracing mit einer flüssigen Bildrate von 60 FPS.

Standardmäßiger Leistungsmodus mit 4K und 60 FPS

Verbesserte Raytracing-Features für realistische Reflexionen

Optimierung für kommende Titel wie „Marvel’s Wolverine“

Hogwarts Legacy

Avalanche Software beschreibt, wie „Hogwarts Legacy“ auf der PS5 Pro von verbesserter Raytracing-Technologie profitiert. Die höhere Leistung ermöglicht detaillierte Reflexionen und Schatten in allen Umgebungen.

Verbesserte Performance- und Fidelity-Modi

Schärfere Grafik dank PSSR-Upscaling

Detailliertere Raytracing-Reflexionen in Umgebungen wie dem Schwarzen See und der Großen Halle

Resident Evil Village

Capcom hebt hervor, dass „Resident Evil Village“ auf der PS5 Pro mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 FPS läuft. Die höhere Leistung steigere die Atmosphäre und lasse die Spielwelt noch realistischer erscheinen.

Bis zu 120 FPS für flüssigeres Gameplay

Verbesserte Details bei Charakteren und Umgebungen

Final Fantasy 7 Rebirth

Square Enix wiederum optimiert „Final Fantasy 7 Rebirth“. Der neue Enhanced-Modus auf der PS5 Pro sorgt für 60 FPS und kombiniert eine verbesserte Auflösung mit dem PSSR-Upscaling.

Enhanced-Modus mit 60 FPS und PSSR-Unterstützung

Verbesserte Darstellung der Spielwelt, Kämpfe und Zwischensequenzen

Square Enix setzt bei „Final Fantasy 7 Rebirth“ auf die PSSR-Unterstützung.

Alan Wake 2

Remedy Games beschreibt die Verbesserungen in „Alan Wake 2“, die durch die Einführung von Raytracing und einer höheren Auflösung im 60-FPS-Leistungsmodus erreicht werden.

Raytracing für verbesserte Immersion

4K-Auflösung im 60-FPS-Leistungsmodus

Optimierte Grafikeffekte für intensivere Stimmung im Spiel

Stellar Blade

Shift Up hebt hervor, dass „Stellar Blade“ auf der PS5 Pro von einer 4K-Auflösung mit 50 FPS und mehr profitiert. Es gibt zudem einen Modus für noch höhere Bildraten, der bis zu 80 FPS bietet.

4K-Auflösung mit über 50 FPS

Option für 80 FPS bei einem 120-Hz-Anzeigegerät

Verbesserte Körnung und Details durch PSSR-Upscaling

Weitere Spiele und deutlich umfangreichere Beschreibungen zu den Vorteilen auf der PS5 Pro findet ihr auf dem PlayStation-Blog. Nachfolgend tauchten die Games ebenfalls im anfangs erwähnten Trailer auf:

Die PlayStation 5 Pro wird ab dem 7. November 2024 im Handel verweilen und Vorbestellungen starten bereits in dieser Woche. Ebenfalls landet mit der 30th Anniversary Edition eine an die erste PlayStation angelehnte Sonderfassung der PS5 Pro im Vorverkauf.

