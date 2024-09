PS Plus Extra/Premium: The Last of Us für PS5 und zwei Klassiker angekündigt

In den kommenden Wochen erhalten PS Plus Extra- und Premium-Abonnenten Nachschub für den Spielekatalog, darunter einer der populärsten First-Party-Titel.

Im Rahmen des jüngsten State of Play-Events kündigte Sony neben den Essential-Neuzugängen auch Spiele an, die in das PS Plus Extra- und Premium-Programm aufgenommen werden.

Dazu gehört ein Spiel, das passend zur Feier des “The Last of Us Days” in das Abo wandert. Auch zwei Klassiker sind neu dabei.

Neues für PS Plus Extra und Premium

Besonders im Fokus steht das PS5-Remake von „The Last of Us: Part 1“, das am 26. September 2024 für alle PS Plus Extra- und Premium-Abonnenten freigeschaltet wird.

Naughty Dog hatte das ursprüngliche Spiel aus dem 2013 nicht nur optisch aufgewertet, sondern auch das Gameplay und die Zwischensequenzen verbessert.

Die Freischaltung von „The Last of Us: Part 1“ für Mitglieder von PS Plus Extra und Premium fällt mit dem „The Last of Us“-Tag am 26. September zusammen – ein passender Anlass, um die Anfänge des Franchise, das zwischenzeitlich auch als TV-Serie Erfolge feiern konnte, in der aufgepimpten PS5-Version noch einmal ins rechte Licht zu rücken. Es ist nicht der einzige Titel, auf den sich Abonnenten freuen dürfen.

Klassiker für PS Plus Premium enthüllt

Neben „The Last of Us: Part 1“ wurden im State of Play-Livestream zwei Klassiker für das PS-Plus-Premium-Abonnement angekündigt: „Blood Omen: Legacy of Kain“ und „Dino Crisis“.

Diese beiden Spiele sollen „bald“ im Rahmen des Premium-Abos verfügbar sein, ein genaues Veröffentlichungsdatum ist jedoch nicht bekannt. Fans der Klassiker können sich letztlich in den kommenden Wochen auf eine Rückkehr zweier Kultspiele freuen. Der nächste Drop für PS Plus Extra und Premium wird am 15. Oktober 2024 erwartet.

An diesem Tag werden ebenfalls einige Spiele aus dem Angebot genommen. Wir berichteten:

PS Plus Essential im Oktober 2024

Für PS Plus Essential-Abonnenten gibt es ebenfalls Neuzugänge. Sony hat in der vergangenen Nacht die drei Titel für Oktober 2024 bestätigt: „WWE 2K24“, das Remake von „Dead Space“ sowie „Doki Doki Literature Club Plus“.

„WWE 2K24“ ist die neueste Ausgabe der Wrestling-Reihe, während das Remake von „Dead Space“ als eine der gelungensten Überarbeitungen des Survival-Horror-Genres gilt. Mit „Doki Doki Literature Club Plus“ kommt zudem ein Spiel in die Bibliothek, das mit einer Mischung aus Visual Novel und psychologischem Horror auf sich aufmerksam machte.

Sobald die angekündigten Spiele für PS Plus Essential, Extra und Premium freigeschaltet wurden, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE. Ebenso sollten in zwei Wochen die restlichen Spiele für die höherpreisigen Stufen angekündigt werden.

