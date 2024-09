PS Plus Essential im Oktober 2024: Ein Kracher inklusive – Das sind die neuen Titel

PS Plus Essential im Oktober 2024:

Anfang Oktober kommen Abonnenten von PlayStation Plus ein weiteres Mal in den Genuss neuer Titel, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können. Wir verraten euch, wie das Essential-Line-Up für den Monat Oktober 2024 aussieht.

In der letzten Woche schaltete Sony insgesamt 13 Titel frei, die ab sofort in der Software-Bibliothek von PlayStation Plus auf Extra- und Premium-Abonnenten warten. Auf welche Neuzugänge wir uns im Detail freuen durften, erfahrt ihr hier.

Den traditionellen Schlusspunkt unter einen Monat mit PlayStation Plus setzt die offizielle Enthüllung der Essential-Neuzugänge für den nächsten Monat. Diese Ankündigung nahm Sony heute Nacht vor. Wie die PlayStation-Macher bestätigten, wird PlayStation Plus Essential auch im Oktober durch drei neue Titel erweitert.

Das Highlight des nächsten Monats stellt sicherlich das Remake zu „Dead Space“ dar. Welche Essential-Titel der Oktober 2024 im Detail mit sich bringt, verrät euch die folgende Übersicht.

PlayStation Plus Essential im Oktober 2024

Dead Space (PS5)

Veröffentlicht im Januar 2023

Metascore: 89

User-Score: 8.5

Score im PS Store: 4.8

Preis im PlayStation Store: 79,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

WWE 2K24 | PS4, PS5

Veröffentlicht im März 2024

Metascore: 81

User-Score: 6.8

Score im PS Store: 4.35

Preis im PlayStation Store: 74,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Doki Doki Literature Club Plus! | PS4, PS5

Veröffentlicht im Juni 2021

Metascore: 85

User-Score: 8.0

Score im PS Store: 4.83

Preis im PlayStation Store: 12,49 Euro

Produkteintrag im PS Store

Nach der heutigen Enthüllung der Essential-Titel für den Oktober 2024 werdet ihr euch noch ein paar Tage gedulden müssen. So erfolgt die Freischaltung der neuen Titel am kommenden Dienstag, den 1. Oktober 2024 gegen 11 Uhr unserer Zeit.

Parallel dazu entfernt Sony die Essential-Spiele des laufenden Monats. Solltet ihr die Titel aus dem September 2024 noch nicht heruntergeladen haben, solltet ihr dies schleunigst nachholen.

Bei PlayStation Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Online-Service. Dieser setzt sich aus den drei Stufen Essential, Extra und Premium zusammen. Essential ersetzt quasi den alten PS Plus-Dienst, während Extra und Premium weitere Inhalte bieten.

Eine Übersicht über das Gebotene, die Preise und weitere Infos zu den drei Stufen liefert euch unser ausführliches Special.

