PS Plus: Oktober 2024-Spiele vor Ankündigung – Termine für Essential, Extra und Premium

Sony Interactive Entertainment wird im Oktober 2024 erneut das Angebot von PlayStation Plus erweitern. Bevor die neuen Spiele jedoch für alle Abonnenten verfügbar sind, gibt es recht verlässliche Termine für die Ankündigungen. Das gilt für alle der drei Stufen Essential, Extra und Premium gleichermaßen.

Da Sony an einem festen System festhält und nur selten davon abweicht, lassen sich die Termine vorhersagen. Erfahrene PS-Plus-Abonnenten werden sie sicherlich im Kopf haben. Alle anderen erfahren nachfolgend, wann sie in den nächsten Tagen und Wochen die Augen und Ohren offenhalten sollten.

Termine für Oktober 2024: Essential, Extra und Premium

Die Ankündigung der PS Plus Essential-Spiele erfolgt voraussichtlich am 25. September 2024. Ab dem 1. Oktober 2024 werden die Neuzugänge dann zum Download bereitstehen. Abonnenten von PS Plus Extra und Premium müssen sich etwas länger gedulden: Hier erfolgt die Ankündigung voraussichtlich am 9. Oktober 2024, bevor ab dem 15. Oktober 2024 der Download erfolgen kann.

Die Termine noch einmal in der Übersicht:

PS Plus Essential

Ankündigung: 25. September 2024, 17:30 Uhr

Freischaltung: 1. Oktober 2024, 11:00 Uhr

PS Plus Extra/Premium

Ankündigung: 9. Oktober 2024, 17:30 Uhr

Freischaltung: 15. Oktober 2024, vor 11:00 Uhr

Wie kommen wir auf diese Termine? PS-Plus-Spiele der Essential-Stufe werden in der Regel am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. In den zwei darauffolgenden Wochen wiederholt sich dieses System für PS Plus Extra und Premium.

Diese Spiele fliegen im Oktober aus dem Abo

PS Plus-Spieler sollten zudem beachten, dass einige Titel aus den Extra- und Premium-Bibliotheken weichen. Am 15. Oktober 2024 verschwinden folgende Spiele aus dem Katalog: „Ultra Street Fighter 4“, „Gotham Knights“, „LittleBigPlanet 3“, „Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals“, „Dragon Quest Builders 2“, „Dragon Quest Builders“, „Dragon Quest Heroes 2“, „Dragon Quest Heroes“, „Toukiden: Kiwami“ und „The Evil Within“.

Auch die Essential-Spiele des Monats September werden aus der Bibliothek genommen. Hier gibt es allerdings seinen Unterschied. Sobald Spieler sie für 0 Euro in Anspruch nehmen, sind sie dauerhaft nutzbar. Als Voraussetzung für den Zugriff gilt eine bestehende PS-Plus-Mitgliedschaft.

Nachfolgend die wegfallenden Essential-Spiele von September in der Übersicht:

Wegfallende Spiele der Stufen Extra und Premium können nicht in der Art und Weise, wie es bei den Essential-Titeln üblich ist, gesichert werden. Hier bleibt nur noch ein Kauf.

Was bieten PS Plus Essential, Extra und Premium?

PS Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst mit verschiedenen Vorteilen. Dazu gehören etwa der Zugang zu einer monatlich wechselnden Auswahl an kostenlosen Spielen, exklusive Rabatte im PlayStation Store und die Möglichkeit, Online-Multiplayer-Modi in unterstützten Spielen zu nutzen.

Gleiches gilt ab der Premium-Stufe für Spieltestversionen wie diese:

Das war aber längst nicht alles: Mehr zu den Stufen PS Plus Essential, Extra und Premium ist in der verlinkten Feature-Übersicht zusammengefasst.

