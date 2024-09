PS Plus Premium: Trial lässt euch zwei Stunden ein gefeiertes 5-Euro-Spiel testen

Nach einer langen Wartezeit erschien das beliebte Roguelite-Shoot'em Up "Vampire Survivors" kürzlich für die PS4 und die PS5. Abonnenten von PlayStation Plus Premium haben dank einer kostenlosen Trial die Möglichkeit, den Titel vor ihrer Kaufentscheidung zwei Stunden lang anzuspielen.

Nach einer längeren Wartezeit wurden Ende August auch die Spieler auf der PS4 und der PS5 mit dem erfolgreichen Roguelite „Vampire Survivors“ versorgt.

Der Vampir-Shooter ist für die PS4 sowie die PS5 erhältlich und punktet auf den Sony-Konsolen genau wie auf den anderen Plattformen mit seinem hohen Wiederspielwert. Solltet ihr eine gültige PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaft euer Eigen nennen und noch nicht so genau wissen, ob „Vampire Survivors“ etwas für euch ist, dürft ihr euch nun freuen.

Ab sofort besteht nämlich die Möglichkeit, „Vampire Survivors“ über einen Zeitraum von zwei Stunden anzuspielen.

Ladet die Trial aus dem PlayStation Store herunter

Wie bei früheren PlayStation Plus Premium-Trials könnt ihr den Titel ohne Einschränkungen in Augenschein nehmen und euch so selbst ein Bild davon machen, was „Vampire Survivors“ spielerisch auf dem Kasten hat. Solltet ihr euch anschließend zum Kauf der 4,99 Euro teuren Vollversion entscheiden, könnt ihr eure Fortschritt natürlich übernehmen.

Neugierig geworden? Dann könnt ihr euch die PlayStation Plus Premium-Trial zu „Vampire Suvivors“ hier herunterladen.

Neben dem Hauptspiel von „Vampire Survivors“ wurden die diversen DLCs zum unterhaltsamen Roguelite für die PlayStation-Konsolen veröffentlicht. Beim Kauf von „Emergency Meeting“, „Legacy of the Moonspell“, „Operation Guns“ oder „Tides of the Foscari“ sparen Abonnenten von PS Plus bis zum 12. September 2024 um 0:59 Uhr unserer Zeit zehn Prozent.

Worum geht es in Vampire Survivors?

Die Entwickler von Poncle beschreiben „Vampire Survivors“ als ein Gothic-Horror-Casual-Game, das seinen Wiederspielwert aus den Roguelite-Elementen zieht. Ihr übernehmt die Kontrolle über unterschiedliche Charaktere und stellt euch in klassischer Shoot’em Up-Manier immer größer werdenden Monsterhorden.

Indem ihr so lange wie möglich überlebt, sammelt ihr Gold. Das Gold könnt ihr anschließend in allerlei Power-Ups investieren, die euch bei eurem nächsten Anlauf einen nicht zu unterschätzenden Vorteil verschaffen.

Wer sich den Horden der Höllen nicht alleine stellen möchte, kommt in „Vampire Survivors“ ebenfalls auf seine Kosten. So unterstützt das Roguelite einen Couch-Coop für bis zu vier Spieler.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus, Vampire Survivors.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren