PS Plus Essential: Offiziell enthüllt – Diese Neuzugänge warten im September 2024

Auch im September 2024 dürfen sich Abonnenten von PlayStation Plus natürlich auf die obligatorischen Essential-Neuzugänge freuen. Welche neuen Titel im nächsten Monat warten, verrät die heutige Ankündigung durch Sony.

In der letzten Woche schaltete Sony die neuen PlayStation Plus-Titel der Stufen Extra und Premium für den August 2024 frei. Dabei bleibt es in diesem Monat natürlich nicht.

Stattdessen setzt die offizielle Enthüllung der Essential-Neuzugänge für den nächsten Monat traditionell den Schlusspunkt unter einen Monat. Am heutigen Mittwochabend verriet uns Sony, welche Titel im nächsten Monat auf alle Abonnenten von PlayStation Plus warten. Ein weiteres Mal dürfen wir uns auf insgesamt drei Neuzugänge freuen.

Im September 2024 lockt PlayStation Plus Essential mit „MLB The Show 24“, „LittleNightmares 2“ und „Quidditch Champions“. Wie gehabt, können Abonnenten aller drei Stufen die Titel ohne zusätzliche Kosten herunterladen und so lange spielen, wie das PlayStation Plus-Abo aktiv ist.

PlayStation Plus Essential im September 2024

Quidditch Champions | PS5

Veröffentlicht im September 2024

Metascore: –

User-Score: –

Score im PS Store: –

Preis im PlayStation Store: –

Produkteintrag im PS Store

Little Nightmares 2 | PS4, PS5

Veröffentlicht im Februar 2021

Metascore: 82

User-Score: 8.5

Score im PS Store: 4.61

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

MLB The Show 24 | PS4, PS5

Veröffentlicht im März 2024

Metascore: 80

User-Score: 4.0

Score im PS Store: 3.77

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Sofort herunterladen und spielen könnt ihr die neuen Essential-Titel natürlich nicht. Stattdessen erfolgt die Freischaltung stets am ersten Dienstag nach der offiziellen Ankündigung. Im aktuellen Fall wäre dies der 3. September 2024. Hierzulande schaltet Sony die neuen Essential-Titel für gewöhnlich gegen 11 Uhr frei.

Nach der Freischaltung der Essential-Titel steht im nächsten Monat als nächstes die Ankündigung der Extra- und Premium-Titel für den September 2024 auf dem Plan. Die Neuzugänge werden am Mittwoch, den 11. September 2024 gegen 17:30 Uhr vorgestellt und am darauffolgenden Dienstag, den 17. September 2024 gegen 11 Uhr freigeschaltet.

Des Weiteren solltet ihr beachten, dass mit der Freischaltung der neuen Titel am 3. September 2024 die Essential-Titel aus dem August 2024 weichen müssen. Solltet ihr euch diese bislang nicht gesichert haben, solltet ihr dies so schnell wie möglich nachholen.

Welche Extra- und Premium-Titel im nächsten Monat, genauer gesagt am 17. September 2024, weichen müssen, verraten wir euch hier.

