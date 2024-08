PS Plus Extra/Premium: Eure letzte Chance – Diese Titel werden im September 2024 entfernt

PS Plus Extra/Premium:

Heute veröffentlichte Sony die Liste der Titel, die im nächsten Monat aus den Bibliotheken von PlayStation Plus Extra und Premium entfernt werden. Betroffen sind dieses Mal zwölf Spiele. Darunter ein Exklusiv-Titel der PlayStation Studios.

Am heutigen Dienstag Vormittag schaltete Sony die August-Neuzugänge für PlayStation Plus Extra beziehungsweise PlayStation Plus Premium frei. Unter diesen befinden sowohl diverse PS4- und PS5-Titel als auch ausgewählte Klassiker der PlayStation-Geschichte.

Die komplette Liste über alle 14 neuen Extra- und Premium-Titel findet ihr hier. Ergänzend zur Freischaltung der Spiele für den August 2024 bestätigte Sony heute die Titel, die im nächsten Monat aus den Bibliotheken von PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium weichen müssen.

Betroffen ist zum einen Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“. Zudem sollten sich Fans der „Star Ocean“-Reihe, die einen oder mehrere der in Extra und Premium enthaltenen Ableger beenden möchten, sputen. Am 17. September 2024 müssen nämlich gleich mehrere „Star Ocean“-Abenteuer den Neuerscheinungen des nächsten Monats Platz machen.

Welche Spiele im September im Detail aus PS Plus Extra und Premium entfernt werden, verrät euch die folgende Übersicht.

PS Plus Extra/Premium: Diese Spiele weichen im September

Horizon Forbidden West

Star Ocean: First Departure R

Star Ocean: The Divine Force

Star Ocean: The Last Hope

Star Ocean: Till the End of Time

Star Ocean: Integrity and Faithlessness

Dragon Ball Xenoverse 2

NieR: Replicant

Marvel’s Midnight Suns

Alien:Isolation

Cloudpunk

Spiritfarer

Die offizielle Enthüllung der neuen Extra- und Premium-Spiele für den nächsten Monat erfolgt am Mittwoch, den 11. September 2024 gegen 17:30 Uhr unserer Zeit. Die Freischaltung wiederum nimmt Sony am darauffolgenden Dienstag, den 17. September 2024 gegen 11 Uhr am Vormittag vor.

Dies ist auch der Zeitpunkt, an dem die heute bestätigten Spiele entfernt werden.

Den ersten Neuzugang für den September 2024 kündigten Sony und Devolver Digital vor wenigen Tagen an. Die Rede ist vom farbenfrohen Abenteuer „Der Kühne Knappe“, das am 17. September 2024 in Form eines Day-One-Releases für PlayStation Plus Extra und Premium erscheint.

„Der Kühne Knappe“ entstand bei den Entwicklern von All Possible Futures und verspricht laut offiziellen Angaben eine charmante Action-Adventure-Erfahrung, deren Gameplay zwischen 2D und 3D wechselt. In unserer ursprünglichen Meldung haben wir weitere Details zum Gameplay des Titels für euch zusammgefasst.

Wer in der Welt von PlayStation Plus neu sein sollte, sollte sich unsere ausführliche Übersicht zu Gemüte führen. Diese liefert euch alle wichtigen Details zu den Preisen und den Inhalten der unterschiedlichen Stufen von Sonys Abodienst.

