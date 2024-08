PS Plus Essential: August 2024 – Drei Spiele für PS5 und PS4 freigeschaltet

PS Plus Essential:

Die Neuzugänge für PS Plus Essential im August 2024 sind da. Drei Spiele wurden für Abonnenten freigeschaltet.

Der August 2024 hat schon in der vergangenen Woche begonnen. Allerdings mussten PS-Plus-Mitglieder wie gewohnt auf den ersten Dienstag des neuen Monats warten, bevor sie die ersten Neuzugänge der Spielbibliotheken auf ihre Konsole packen können.

Heute wurden zunächst die PS-Plus-Neuzugänge der Essential-Stufe freigeschaltet. Mit dabei sind drei Games, wobei “LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga” als Aufmacher dient.

PS Plus Essential im August 2024

Bei den drei Neuzugängen für PS Plus handelt es sich um:

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga | PS4, PS5

Veröffentlicht im April 2022

Metascore: 82

User-Score: 7.9

Score im PS Store: 4.58

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Five Nights at Freddy’s Security Breach | PS4, PS5

Veröffentlicht im Dezember 2021

Metascore: 64

User-Score: 5.8

Score im PS Store: 4.42

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Ender Lilies: Quietus of the Knights | PS4, PS5

Veröffentlicht im Juni 2021

Metascore: 86

User-Score: 8.4

Score im PS Store: 4.84

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Wie gewohnt gilt: Sobald die Essential-Games in die persönliche Bibliothek gepackt wurden, ist ein langfristiger Zugriff sichergestellt. Möglich ist das bis zur Freischaltung der Essential-Spiele für September 2024. Wird die Frist verpasst, erlischt der Anspruch auf diese PS-Plus-Games.

Wann folgen PS Plus Extra und Premium für August 2024?

Nach der Freischaltung der ersten August-Spiele ist längst nicht Schluss, denn auch die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium werden im Verlauf des Monats gefüllt. Die Termine lassen sich recht verlässlich vorhersagen.

Zunächst kommt es am 14. August 2024 zur Ankündigung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium, bevor am 20. August 2024 deren Freischaltung erfolgt. Wir werden rechtzeitig daran erinnern.

Ebenfalls müssen sich Abonnenten der höheren Stufen im August mit dem Wegfall einiger Spiele aus den Bibliotheken arrangieren. Die betroffenen Games sind in der nachfolgenden Meldung aufgelistet:

Welche Funktionen und Inhalte bietet PlayStation Plus?

PlayStation Plus ist ein Abo-Service von Sony, der in drei verschiedene Stufen unterteilt ist. Dazu gehören Essential, Extra und Premium. Nachfolgend eine Übersicht über die Features.

PS Plus Essential:

Zugang zu monatlichen Spielen

Exklusive Rabatte im PlayStation-Store

Cloud-Speicher für Spielstände

Online-Multiplayer-Zugang

Share-Play

PS Plus Extra:

Alle Vorteile von PS Plus Essential

Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek von PS4- und PS5-Spielen

Ubisoft+ Classics

PS Plus Premium:

Alle Vorteile von PS Plus Essential und Extra

Zugriff auf eine Bibliothek mit klassischen Spielen

Cloud-Streaming für ausgewählte Spiele

Exklusive Testversionen von Spielen

Ausgesuchte Inhalte von Sony Pictures

Abgesehen von gelegentlichen Sales liegen die Jahrespreise bei 71,99 Euro (Essential), 125,99 Euro (Extra) und 151,99 Euro (Premium). Ebenfalls sind Mitgliedschaften mit Laufzeiten von einem Monat und drei Monaten möglich.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren