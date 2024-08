PS Plus Extra/Premium: Es wird farbenfroh – Day-One-Release für den September 2024 enthüllt

Mehrere Wochen vor der offiziellen Enthüllung der September-Neuzugänge für PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium wurde heute der erste Neuzugang des kommenden Monats bestätigt. Hierbei haben wir es mit einem farbenfrohen Abenteuer zu tun, das sich auch an ein jüngeres Publikum richten dürfte.

Erst am gestrigen Mittwochabend stellte uns Sony die diversen neuen Titel vor, mit denen Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium in diesem Monat versorgt werden.

Sollte die entsprechende Ankündigung an euch vorbeigegangen sein, erfahrt ihr hier, welche Titel in der nächsten Woche den Weg in die Bibliotheken von PlayStation Plus Extra und Premium finden. Bei dieser Ankündigung beließ es Sony allerdings nicht. Stattdessen enthüllten Sony und Devolver Digital heute den ersten Extra- beziehungsweise Premium-Neuzugang für den September 2024.

Mit „Der Kühne Knappe“ beziehungsweise „The Plucky Squire“ wartet ein farbenfrohes Abenteuer. Der Titel richtet sich mit seiner charmanten Aufmachung sowohl an ein jüngeres Publikum als auch an ältere Spieler.

Die magischen Abenteuer von Jot und seinen Freunden

„Der Kühne Knappe“ entstand bei den Entwicklern von All Possible Futures und versteht sich spielerisch als ein zugängliches Action-Adventure. Zu den spielerischen Besonderheiten gehört die Tatsache, dass das Spielgeschehen immer wieder zwischen 2D- und 3D-Welten wechselt. Die Geschichte folgt dabei den magischen Abenteuern von Jot und seinen Freunden.

Den bunten Trupp beschreiben die Entwickler als Figuren eines Bilderbuchs, die eine dreidimensionale Welt außerhalb der Seiten ihres Buchs entdecken. Als der heimtückische Grummweil erkennt, dass er der Bösewicht des Buchs ist, wirft er Jot aus den Seiten des Buchs und nimmt so auf durchtriebene Art und Weise Einfluss auf die weitere Geschichte.

Nun liegt es an den Spielern, sich in der Rolle von Jot abwechslungsreichen Herausforderungen zu stellen und den Verlauf der Geschichte wiederherzustellen.

„In diesem bezaubernden Action-Adventure spring man zwischen 2D- und 3D-Welten hin und her, löst Rätsel, boxt mit Dachsen, fliegt mit einem Raketenrucksack und genießt viele weitere reizvolle und überraschende Mini-Aufgaben, während man zum Held eines lebendigen Märchenbuchs wird“, so All Possible Futures weiter.

Wann werden die restlichen Neuerscheinungen für den September enthüllt?

Bei der „Der Kühne Knappe“ haben wir es mit einem Day-One-Release für PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium zu tun. Somit können Abonnenten das farbenfrohe Action-Adventure ab dem 17. September 2024 ohne weitere Kosten herunterladen und spielen. Zusammen mit den anderen Neuerscheinungen für den Monat September 2024.

Diese werden wie gehabt am Mittwochabend vor der jeweiligen Freischaltung enthüllt. Im aktuellen Fall wäre dies der 11. September 2024 gegen 17:30 Uhr unserer Zeit. An dieser Stelle möchten wir noch einmal daran erinnern, dass im Zuge der Freischaltung der neuen Titel für PS Plus Extra- und Premium für den August 2024 in der nächsten Woche diverse Titel weichen müssen.

Welche Spiele ihr im Zweifelsfall noch schnell beenden solltet, verraten wir euch hier.

