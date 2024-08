PS Plus Extra und Premium: Im August fliegen noch mehr Spiele aus dem Abo

Die Bibliotheken von PlayStation Plus Extra und Premium werden regelmäßig mit neuen Spielen erweitert. Doch jeden Monat fliegen ebenfalls einige Games heraus, so auch im August.

Schon im vergangenen Monat markierte Sony Interactive Entertainment einige Titel, von denen sich Abonnenten in wenigen Wochen trennen müssen. Inzwischen kamen weitere Games hinzu.

Fünf weitere Spiele werden aus den Bibliotheken entfernt

Neben “Destroy All Humans 2: Reprobed” nimmt Sony auch “Destroy All Humans” aus dem Abo. Gleiches gilt für Spiele wie “Moving Out 2” und „Sea of Stars“. Nachfolgend die komplette Übersicht.

Ursprüngliche Liste:

Need for Speed Unbound

Trials of Mana

Destroy All Humans 2: Reprobed

NBA 2K24

SpellForce 3 Reforced

Zwischenzeitlich in die Liste der wegfallenden PS-Plus-Spiele aufgenommen:

Destroy All Humans

Lost Judgment

Midnight Fight Express

Moving Out 2

Sea of Stars

Wie lange bleiben die Spiele im Abo? Der Wegfall erfolgt voraussichtlich am 20. August 2024.

PS Plus Extra und Premium im August 2024

Nachdem die August-Neuzugänge für PS Plus Essential freigeschaltet wurden, sind die Augen auf die Ankündigungen für Extra und Premium gerichtet. Hier lassen sich die Termine vorhersagen.

Demnach wird die Ankündigung der Neuzugänge am 14. August 2024 um 17:30 Uhr erfolgen. Am darauffolgenden Dienstag – also am 20. August 2024 – können Abonnenten ab Vormittag damit beginnen, das eine oder andere Spiel der Wahl auf die PS4 oder PS5 zu laden.

Wie kommen wir darauf? Neuzugänge für PS Plus Essential werden in der Regel am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. In den darauffolgenden Wochen geht es mit einem identischen Rhythmus in den Bibliotheken von Extra und Premium weiter.

