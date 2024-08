PS Plus Extra/Premium: Offiziell enthüllt – Das sind die neuen Titel im August 2024

Am heutigen Mittwochabend stellte uns Sony die neuen Titel vor, die im August den Weg in die Software-Bibliotheken von PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium finden. Wir verraten euch, auf welche Neuzugänge ihr euch freuen könnt.

Nach der offiziellen Ankündigung Ende Juli stellte Sony die drei neuen PlayStation Plus Essential-Titel für den Monat August in der letzten Woche zur Verfügung.

Bei den Neuzugängen für die Stufe Essential bleibt es in diesem Monat natürlich nicht. Stattdessen dürfen sich Abonnenten von PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium ebenfalls über neue Titel freuen. Am heutigen Mittwochabend stellte uns Sony die Neuzugänge für den Monat August 2024 offiziell vor.

Freuen dürfen wir uns natürlich auf diverse PS4- und PS5-Titel. Auch der eine oder andere Klassiker für die Premium-Stufe ist natürlich wieder mit von der Partie.

Anbei die Übersicht über die Neuzugänge im August 2024.

PlayStation Plus Extra

The Witcher 3: Wild Hunt PS4/PS5

Wild Hearts Standard Edition PS5

Cult of the Lamb PS4/PS5

Ride 5 PS5

Watch Dogs 2 PS4/PS5

Sword Art Online: Last Recollection PS4/PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker PS4/PS5

Sword Art Online: Alicization Lycoris PS4/PS5

Sword Art Online: Fatal Bullet PS4/PS5

Sword Art Online: Hollow Realization PS4/PS5

PlayStation Plus Premium

Vacation Simulator PSVR2

TimeSplitters PS4/PS5

TimeSplitters 2 PS4/PS5

TimeSplitters: Future Perfect PS4/PS5

Sword Art Online: Lost Song PS4/PS5

Wie gehabt könnt ihr die neuen Titel nicht direkt nach der offiziellen Ankündigung herunterladen und spielen. Stattdessen werdet ihr euch noch bis zum kommenden Dienstag, den 20. August 2024 gedulden müssen.

Die Freischaltung der neuen Titel erfolgt in der Regel gegen 11 Uhr vormittags.

Im Zuge der Freischaltung der neuen Titel müssen diverse Plus- und Extra-Titel weichen. Darunter das Rennspiel „Need for Speed: Unbound“ oder das klassische Rollenspiel „Sea of Stars“. Wer die Titel noch beenden möchte, sollte sich also nicht mehr allzu viel Zeit lassen.

Den Schlussstrich unter den PlayStation Plus-Monat August setzt die Enthüllung der neuen Essential-Titel für den September 2024. Hier erfolgt die offizielle Ankündigung für gewöhnlich am letzten Mittwoch eines Monats. In diesem Fall am 28. August 2024 gegen 17:30 Uhr unserer Zeit.

Neulingen in der Welt von PlayStation Plus legen wir unser ausführliches Special ans Herz. In diesem haben wir alle wichtigen Details zu den Preisen, den Inhalten und den exklusiven Vorzügen der unterschiedlichen Stufen für euch zusammengefasst.

