PS Plus Essential: Offiziell angekündigt – Das sind die neuen Titel im August 2024

PS Plus Essential:

Am heutigen Mittwoch Abend stellte uns Sony die Titel vor, die Abonnenten von PlayStation Plus im August ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen können. Wir verraten euch, auf welche Neuzugänge ihr euch freuen dürft.

Auch im August 2024 dürfen sich die Abonnenten von PlayStation Plus natürlich über diverse neue Titel freuen, die den Weg in die unterschiedlichen Stufen des Abo-Dienstes finden.

Los geht es mit den Neuerscheinungen für PlayStation Plus Essential. Diese stellte uns Sony am heutigen Mittwoch Abend vor. Einmal mehr warten im nächsten Monat drei neue Essential-Titel auf die Abonnenten.

Darunter „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“. Bei den anderen beiden Neuzugängen handelt es sich um „Five Nights at Freddy’s Security Breach“ und „Ender Lilies: Quietus of the Knights“.

Nachfolgend haben wir weitere Informationen zu den neuen Titeln im August 2024 für euch zusammengefasst.

PS Plus Essential im August 2024

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga | PS4, PS5

Veröffentlicht im April 2022

Metascore: 82

User-Score: 7.9

Score im PS Store: 4.58

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Five Nights at Freddy’s Security Breach | PS4, PS5

Veröffentlicht im Dezember 2021

Metascore: 64

User-Score: 5.8

Score im PS Store: 4.42

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Ender Lilies: Quietus of the Knights | PS4, PS5

Veröffentlicht im Juni 2021

Metascore: 86

User-Score: 8.4

Score im PS Store: 4.84

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Wie gehabt könnt ihr die neuen Titel nicht sofort herunterladen und spielen. Stattdessen erfolgt die Freischaltung am Dienstag nach der offiziellen Ankündigung der Neuzugänge. Im aktuellen Fall wäre dies der 6. August 2024. In der Regel werden die neuen Titel gegen 11 Uhr unserer Zeit freigeschaltet.

Bei den Essential-Titeln bleibt es im August 2024 natürlich nicht. Weiter geht es mit der Ankündigung der Extra- und Premium-Titel für den nächsten Monat. Hier nimmt Sony die entsprechende Enthüllung am Mittwoch, den 14. August 2024 gegen 17:30 Uhr vor.

Auch bei den Extra- und Premium-Neuzugängen erfolgt die Freischaltung am Dienstag nach der Ankündigung: Dem 20. August 2024 gegen 11 Uhr.

Solltet ihr in der Welt von PS Plus neu sein, legen wir euch unser ausführliches Special ans Herz. Diese liefert euch alle wichtigen Details zum Abo-Dienst von Sony. Darunter Informationen zu den Preisen oder den Features der drei Stufen Essential, Extra und Premium.

