PS Plus: Essential, Extra und Premium im August 2024 – Termine für Ankündigung und Freischaltung

Der August steht unmittelbar vor der Tür, was für Inhaber einer Mitgliedschaft bei PS Plus bedeutet: Ihre Bibliotheken werden mit weiteren Spielen gefüllt.

Zunächst schaltet Sony Interactive Entertainment die Neuzugänge für PS Plus Essential frei. Hiervon profitieren Abonnenten aller drei Stufen. Danach folgen wie gewohnt die Ergänzungen für PS Plus Extra und Premium. Nachfolgend haben wir die Termine zusammengefasst.

PS Plus Essential, Extra und Premium im August 2024

PS4- und PS5-Spieler, die seit längerer Zeit ein PlayStation-Plus-Abo ihr Eigen nennen, werden die Termine längst im Kopf haben. Denn Sony setzt auf ein einheitliches Muster, von dem die Japaner nur selten abweichen. Daraus ergibt sich:

PS Plus Essential im August 2024:

Ankündigung: 31. Juli 2024 um 17:30 Uhr

Freischaltung: 6. August 2024 um 11 Uhr

PS Plus Extra/Premium im August 2024:

Ankündigung: 14. August 2024 um 17:30 Uhr

Freischaltung: 20. August 2024 bis 11 Uhr

Das heißt, schon am morgigen Mittwoch erfolgt die Ankündigung der Neuzugänge für PS Plus Essential. Hierbei handelt es sich in der Regel um drei Spiele. Gelegentlich kommt auch eine Erweiterung hinzu, zuletzt mehrfach für “Destiny 2”.

Nach der Freischaltung der Spiele in der kommenden Woche geht es mit PS Plus Extra und Premium weiter. Hier ist die Zahl der Neuzugänge meist deutlich höher. Allerdings fliegen die enthaltenen Games gelegentlich aus den Bibliotheken, ohne dass Abonnenten sie sich langfristig sichern können. Das ist nur mit den Essential-Spielen möglich, indem sie in die persönliche Bibliothek gepackt werden – darunter die Juli-Neuzugänge.

Auch im August trifft es einige Extra- und Premium-Games, die in der nachfolgenden Meldung aufgelistet sind:

Wie kommen wir auf diese Termine? Gewöhnlich werden Essential-Spiele am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. In den darauffolgenden zwei Wochen sind die übrigen Stufen mit ihren Ankündigungen und Veröffentlichungen an der Reihe. Nur sehr selten kommt es zu Abweichungen, wie zuletzt im Zuge der Days of Play.

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnement-Service von Sony Interactive Entertainment, der exklusiv für PlayStation-Konsolen wie die PS4 und PS5 angeboten wird. Der Service bietet mehrere Vorteile für Gamer, darunter: Online-Multiplayer-Zugriff, monatliche Gratis-Spiele, exklusive Rabatte und die Cloud-Speicherung.

In den höheren Stufen kommen Bibliotheken mit Hunderten Spielen, das Cloud-Streaming, Spieltestversionen und andere Features hinzu. Unser Special zu PS Plus Essential, Extra und Premium fasst alle Preise und Bestandteile zusammen.

