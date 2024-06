Sony: Expansion schreitet mit weiterer Übernahme auch jenseits von PlayStation voran

PlayStation gehört zu den wichtigsten Standbeinen der Sony Group Corporation, ist aber bei weitem nicht das einzige Geschäftsfeld. Das Unternehmen gehört etwa zu den führenden Kameraherstellern, ist im Finanzsektor aktiv, produziert Musik und machte sich mit der Produktion und dem Vertrieb von TV- und Filminhalten einen Namen. In der zuletzt genannten Sparte kam es zu einer weiteren Übernahme.

Sony Pictures Entertainment hat Alamo Drafthouse Cinema gekauft. Für Kunden in Deutschland spielt diese Akquisition keine große Rolle, allerdings ist es ein durchaus interessanter Deal.

Übernahme von Kinoketten war jahrzehntelang untersagt

Alamo Drafthouse Cinema ist eine in Texas gegründete Kinokette, die es mittlerweile auf 35 Kinos in 25 nordamerikanischen Metropolregionen bringt. Die Besonderheit liegt darin, dass den Besuchern während des Films Abendessen und thematisch passende Getränke serviert werden.

Mit der Akquisition betritt Sony den Bereich der Live-Events, was mit der Schaffung einer neuen Abteilung namens Sony Pictures Experiences untermauert wird. Die Leitung der Abteilung übernimmt Michael Kustermann, CEO von Alamo Drafthouse, der weiterhin seine Position als Leiter der Kinokette behalten wird.

“Als siebtgrößte Kinokette Nordamerikas veröffentlicht sie mehr Filme pro Jahr als jede andere Kinokette, begrüßt jährlich über 10 Millionen Gäste und hat ein hoch engagiertes Stammpublikum von 4 Millionen treuen Mitgliedern aufgebaut“, so Sony. Informationen zum Season-Pass gibt es hier.

Der Erwerb von Alamo Drafthouse Cinema erfolgte kurz nach einem Gerichtsurteil aus dem Jahr 2020, das die Paramount Consent Decrees aufhob und es Filmstudios erstmals seit 1948 gestattete, Kinoketten zu besitzen. Damals sollten verbraucherfeindliche Praktiken unterbunden werden. Allerdings würden die Gesetze nicht mit dem aktuellen Zustand der Filmindustrie und der Studiosysteme im Einklang stehen.

Alamo wird weiterhin unabhängig arbeiten und es wird keine bevorzugte Behandlung für Filme von Sony Pictures Studios geben, heißt es in der Ankündigung. Der vorherige Besitzer, eine Investorengruppe, hatte die Kette übernommen, nachdem Alamo im Jahr 2021 Insolvenz anmelden musste, als viele Kinos aufgrund der langen Schließung während der Covid-19-Pandemie mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatten. Zu den Kosten der Übernahme wurden keine Angaben gemacht.

Sony investiert kontinuierlich in verschiedene Sparten

Alamo Drafthouse Cinema ist nur eine von vielen Übernahmen durch Sony. Bungie gehört mit einem Volumen von 3,7 Milliarden US-Dollar zu den größten Deals dieser Art. Ähnliche Beträge flossen in EMI Music Publishing und in Übernahmen innerhalb der Finanzsparte.

Ebenfalls investiert Sony in Beteiligungen. So gehört ein kleiner Teil der Erfolgsentwickler von FromSoftware dem PS5-Hersteller. An Epic Games ist Sony beteiligt und Sony Honda Mobility gehört dem japanischen Traditionsunternehmen zur Hälfte.

Eine Übersicht über alle Akquisitionen und Beteiligungen ist hier verlinkt. Gerüchten zufolge hat es das japanische Unternehmen außerdem auf Paramount abgesehen.

