Borderlands Film: Ähnlich brutal wie die Spiele? Altersfreigabe gibt Aufschluss

In knapp zwei Monaten erscheint mit „Borderlands“ eine weitere Verfilmung eines bekannten Videospiels. Fans der Loot-Shooter-Reihe dürfte sich dabei die Frage stellen, ob der Kinofilm ähnlich brutal ausfällt wie die Spiele.

Hier gibt die in dieser Woche erteilte Altersfreigabe Aufschluss. Wie sich aktuellen Berichten entnehmen lässt, entschied sich die FSK dazu, den „Borderlands“-Film in Deutschland mit dem „Ab 12 Jahren“-Siegel zu versehen. Daher können wir davon ausgehen, dass die Verfilmung im Vergleich mit ihrem Videospielvorbild in diversen Bereichen entschärft wurde, um sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Aufgrund der expliziten Gewaltdarstellung sowie der behandelten Themen gab die USK die Hauptableger von „Borderlands“ hierzulande nämlich nur für ein volljähriges Publikum frei.

Ein Wiedersehen mit alten Bekannten

Wie nicht anders zu erwarten war, dürfen wir uns im „Borderlands“-Film auf ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten freuen. Darunter dem gesprächigen Roboter Clap-Trap (Jack Black), Lilith (Cate Blanchett) und Tiny Tina (Ariana Greenblatt).

Die Geschichte des Films rückt Lilith, eine bekannte Gesetzesbrecherin mit einer mysteriösen Vergangenheit, in den Mittelpunkt.

Nachdem Lilith widerwillig auf ihren Heimatplaneten Pandora zurückkehrte, wird sie dort mit einer gefährlichen Mission betraut. Ihre Aufgabe besteht darin, die verschwundene Tochter des mächtigen Atlas zu finden. Um diese Mission erfüllen zu können, stellt Lilith ein durchschlagskräftiges Team zusammen.

Dieses besteht aus dem Elite-Söldner Roland (Kevin Hart), der sprengwütigen Tiny Tina und ihrem muskulösen Beschützer Krieg (Florian Munteanu). Ihr zur Seite stehen diverse Helfer wie Clap-Trap und andere Charaktere.

Es ist noch Überzeugungsarbeit gefragt

Nach einigen Nachdrehs startet „Borderlands“ in Deutschland am 8. August 2024 in die Kinos. Doch egal ob bei uns oder in anderen Ländern: Ob „Borderlands“ in der Welt der Filme ähnliche Erfolge feiern wird wie auf den Konsolen beziehungsweise dem PC, bleibt abzuwarten.

Wie der im Februar veröffentlichte Trailer verdeutlichte, kommt der Film bei der Community bislang nämlich alles Andere als gut an.

Vor allem das Alter der Hauptdarsteller, das nicht zum Alter der jeweiligen Charaktere passt, und der allgemeine Look des Films wurden von den Fans der „Borderlands“-Reihe kritisiert.

Auch die im Vergleich mit den Spielen niedrige Altersfreigabe dürfte in den kommenden Tagen sicherlich für Diskussionen sorgen.

