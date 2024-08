PS Plus Extra und Premium: August-2024-Spiele für PS5/PS4 freigeschaltet und zum Download bereit

Nachschub für Abonnenten: Sony Interactive Entertainment hat die August-Neuzugänge der Stufen PS Plus Extra und Premium freigeschaltet. Mit dabei sind zehn Spiele für die mittlere Stufe und fünf Games für das Premium-Angebot, das die Inhalte der niedrigeren Stufen einschließt.

Zu den Highlights für PS Plus Extra gehören das Rollenspiel „The Witcher 3: Wild Hunt“ für PS4 und PS5, das Actionspiel „Wild Hearts“ für PS5 und der kreative Indie-Hit „Cult of the Lamb“.

PS Plus Extra und Premium im August – Liste mit Neuzugängen

Nachfolgend die gesamte Übersicht über die heutigen Neuaufnahmen in die beiden höheren Stufen des Abo-Dienstes:

PlayStation Plus Extra

The Witcher 3: Wild Hunt – PS4/PS5

Wild Hearts Standard Edition – PS5

Cult of the Lamb – PS4/PS5

Ride 5 – PS5

Watch Dogs 2 – PS4/PS5

Sword Art Online: Last Recollection – PS4/PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker – PS4/PS5

Sword Art Online: Alicization Lycoris – PS4/PS5

Sword Art Online: Fatal Bullet – PS4/PS5

Sword Art Online: Hollow Realization – PS4/PS5

PlayStation Plus Premium

Vacation Simulator – PS VR2

TimeSplitters – PS4/PS5

TimeSplitters 2 – PS4/PS5

TimeSplitters: Future Perfect – PS4/PS5

Sword Art Online: Lost Song – PS4/PS5

Im Gegensatz zu den Essential-Spielen, die schon vor zwei Wochen als August-Edition freigeschaltet wurden, müssen die Games von PS Plus Extra und Premium nicht innerhalb der Monatsfrist in die persönliche Bibliothek gepackt werden. Allerdings werden jeden Monat Spiele aus dem Angebot entfernt, so auch heute:

PS Plus Essential, Extra und Premium im September 2024

Mit der heutigen Freischaltung der Neuzugänge für Extra und Premium ist der PS-Plus-Monat August quasi beendet. Doch schon im September geht es weiter. Wie gewohnt, werden die Spiele für PS Plus Essential am ersten Dienstag des Monats freigeschaltet, was in diesem Fall der 3. September 2024 sein wird. Die Ankündigung der neuen Spiele erfolgt am 28. August 2024.

Am 11. September 2024 werden die neuen Titel für PS Plus Extra und Premium bekannt gegeben, ebenfalls um 17:30 Uhr. Die Freischaltung dieser Neuzugänge erfolgt dann eine Woche später, am 17. September 2024 – voraussichtlich gegen 10:00 Uhr.

Hier die Termine für September 2024 im Überblick:

PS Plus Essential

28. August 2024: Ankündigung um 17:30 Uhr

3. September 2024: Freischaltung um 11 Uhr

PS Plus Extra und Premium

11. September 2024: Ankündigung um 17:30 Uhr

17. September 2024: Freischaltung am Vormittag

Ein erstes Spiel ist für den kommenden Monat bereits bekannt:

Was bietet PlayStation Plus?

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst, der Spielern auf PS4 und PS5 exklusive Vorteile bietet. Mit PS Plus Essential erhalten Abonnenten monatliche “Gratis-Spiele”, können den Online-Multiplayer nutzen und haben Zugang zu speziellen Rabatten im PlayStation-Store. Zudem bietet der Dienst Cloud-Speicher, um Spielstände sicher zu speichern.

PS Plus Extra und PS Plus Premium erweitern das Angebot um eine größere Spielebibliothek und zusätzliche Funktionen. PS Plus Extra gewährt Zugang zu einer umfangreichen Sammlung von Spielen, während PS Plus Premium auch Spiele-Streaming, klassische PlayStation-Titel und zeitlich begrenzte Testversionen beinhaltet. Weitere Details zu PlayStation-Plus ist im verlinkten Special zum Abodienst zusammengefasst.

