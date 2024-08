PS Plus Essential, Extra und Premium: September-Termine und erste Spiele bekannt

Im September 2024 erhalten PlayStation-Plus-Abonnenten in den Bibliotheken weiteren Nachschub, während andere Games die Stufen PS Plus Extra und Premium verlassen. Hier sind die wichtigsten Details für den neuen Monat.

Im September 2024 erweitert Sony Interactive Entertainment das PS-Plus-Angebot einmal mehr um weitere Spiele. Doch wann werden sie angekündigt und ab wann ist der Download möglich?

Wir haben in Vorbereitung auf den neuen Monat alle bekannten Informationen zusammengetragen. Inbegriffen sind die ersten bekannten Neuzugänge.

PS Plus Essential, Extra und Premium im September 2024

Zunächst zu den mutmaßlichen Terminen: Gewöhnlich werden die PS-Plus-Essential-Spiele am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet, was im neuen Monat der 3. September wäre. Die Ankündigung erfolgt traditionell am Mittwoch der Vorwoche, also diesmal am 28. August 2024.

Die Titel für PS Plus Extra und Premium folgen dann in den darauffolgenden zwei Wochen mit einer Ankündigung am 11. September und der Freischaltung am 17. September 2024. Nachfolgend die Übersicht:

PS Plus Essential

Ankündigung: 28. August 2024

28. August 2024 Freischaltung: 3. September 2024

PS Plus Extra/Premium

Ankündigung: 11. September 2024

11. September 2024 Freischaltung: 17. September 2024

Die Ankündigungen gibt Sony Interactive Entertainment in der Regel um 17:30 Uhr heraus. Die Freischaltung der Essential-Games darf gegen 11 Uhr erwartet werden, während die Neuzugänge für Extra und Premium am Freischalttag meist deutlich früher zum Download bereitstehen.

Erste Spiele für September 2024 sind längst bekannt

„Harry Potter: Quidditch Champions“ wird ab dem 3. September 2024 als Teil des PlayStation-Plus-Angebots in der Essential-Bibliothek erhältlich sein, jedoch nur bis zum 30. September 2024.

„The Plucky Squire“ (hierzulande „Der Kühne Knappe“), ein charmantes Abenteuer, das sowohl jüngere als auch ältere Spieler begeistern dürfte, erobert im neuen Monat die Bibliothek von PS Plus Extra. Wir berichteten in beiden Fällen mit weiteren Details:

Mehrere Spiele verlassen PS Plus im September

Nicht nur Neuzugänge prägen den Monat September, ebenfalls werden einige Titel die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium verlassen. Darunter befinden sich am 17. September 2024 bekannte Spiele wie „Horizon Forbidden West“, mehrere Titel aus der „Star Ocean“-Reihe und „Marvel’s Midnight Suns“.

Die komplette Liste findet sich im nachfolgenden Artikel:

Am 3. September 2024 werden ebenfalls die August-Spiele von PS Plus Essential aus der Bibliothek entfernt, darunter „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“, „Five Nights at Freddy’s Security Breach“ und „Ender Lilies: Quietus of the Knights“. Werden die Games rechtzeitig in die persönliche Bibliothek gepackt, sind sie auch danach weiter spielbar. Mit den Spielen für Extra und Premium ist das nicht möglich.

Für alle Spieler, die neu in der Welt von PlayStation Plus sind, empfehlen wir unser Special zu allen Bestandteilen, Preisen und Stufen des Abodienstes. Sobald die Ankündigungen und Freischaltungen der Neuzugänge für September 2024 erfolgt sind, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

