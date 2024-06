Harry Potter Quidditch Champions: Der Termin steht fest – Day-One-Launch im PS-Plus-Abo

Während Spieler weiterhin auf eine Fortsetzung von “Hogwarts Legacy” warten und eine erweiterte Edition des ersten Teils in der Pipeline zu sein scheint, befindet sich ein weiteres Spiel in diesem Universum in der Mache: “Harry Potter: Quidditch Champions” erscheint in diesem Jahr.

Während Warner Bros. Games monatelang auf einen Termin warten ließ, ist dieser dank des Summer Games Fests kein Geheimnis mehr.

Ab September könnt ihr den Besen schwingen, ohne Zusatzkosten mit PS Plus

“Harry Potter: Quidditch Champions” wird laut der heutigen Ankündigung am 3. September 2024 für PS5, PS4, PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und Xbox One auf den Markt gebracht. Ab dem Tag der Veröffentlichung ist der Titel ein Bestandteil von PlayStation Plus. Allerdings ist dieses Angebot bis zum 30. September 2024 begrenzt.

Ebenfalls kann ein neuer Trailer angeschaut werden. Er steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und gewährt einige Einblicke in das, was Spieler in wenigen Monaten erwartet.

Quidditch ist eine fiktive Sportart, die in der „Harry-Potter“-Buchreihe von J.K. Rowling vorkommt. Dabei wird das teilweise schmerzhafte Spiel auf fliegenden Besen mit sieben Spielern pro Team ausgetragen, darunter drei Jäger, zwei Klatscher, ein Hüter und ein Sucher. Vertreten sind bekannte Charaktere wie Harry Potter, Ron Weasley, Hermine Granger und viele andere Figuren aus der Vorlage.

Nie zuvor gesehene Bereiche der Zaubererwelt

In „Harry Potter: Quidditch Champions“ können die Spieler ihren Charakter individuell anpassen und zwischen den vier Rollen wählen. Es wird eine große Auswahl an kosmetischen Gegenständen wie Kleidung und Emotes geben.

„Harry Potter: Quidditch Champions gibt Fans die Möglichkeit, tiefer in die Welt von Harry Potter einzutauchen und den Nervenkitzel dieses beliebten, fantastischen Sports zu erleben. Das Team hat daran gearbeitet, den Geist von Quidditch einzufangen, einschließlich ikonischer Charaktere und noch nie zuvor gesehener Bereiche der Zaubererwelt“, so Warner Bros. Games.

In der Zwischenzeit dürfen sich Fans mit dem kostenlosen Sommer-Update von „Hogwarts Legacy“ beschäftigen:

„Quidditch Champions“ erscheint nach dem riesigen Hype rund um „Hogwarts Legacy“, der zu mehr als 22 Millionen Verkäufen führte. Der Titel konnte die Erwartungen letztlich deutlich übertreffen und bahnte offenbar auch den Weg für eine TV-Serie.

Als besonderes Geschenk erhalten Spieler, die „Hogwarts Legacy“ besitzen, das Bonus-Legacy-Pack, wenn sie „Harry Potter: Quidditch Champions“ herunterladen und sich mit ihrem WB Games-Konto verbinden.

Nachfolgend steht der neue Trailer zu “Quidditch Champions” zur Ansicht bereit.

