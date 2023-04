Harry Potter: Quidditch Champions angekündigt – Playtest und erste Details

Mit einer Art Ankündigung macht Warner Bros auf die Entwicklung von „Harry Potter: Quidditch Champions“ aufmerksam. Während die offizielle Pressemeldung vorrangig auf begrenzte Spieltests eingeht und darüber hinaus kaum Informationen zum Spiel ansich liefert, lassen sich einer FAQ, die auf der offiziellen Seite von „Harry Potter: Quidditch Champions“ entdeckt werden kann, ein paar weitere Details entnehmen.

Demnach handelt es sich bei „Harry Potter: Quidditch Champions“, das unter dem Label Portkey Games entsteht, um ein Spiel, das für PC und Konsolen erscheinen soll. Welche Konsolen damit gemeint sind, ließ Warner Bros zunächst offen, allerdings klingen die Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch recht wahrscheinlich.

Ein eigenständiges Multiplayer-Spiel

Versprochen wird mit „Harry Potter: Quidditch Champions“ ein „rasantes, wettbewerbsorientiertes Multiplayer-Spiel“, in dem Spieler in der Lage sind, den Besensport aus der „Harry Potter“-Vorlage zu meistern.

Um eine Erweiterung für bestehende Spiele handelt es sich nicht, wie Warner Bros in der FAQ klarstellt. „Harry Potter: Quidditch Champions“ sei ein komplett alleinstehendes Quidditch-Erlebnis, das aufgrund der Multiplayer-Erfahrung eine ständige Onlineverbindung voraussetzt. Zu den Features gehört die Möglichkeit, die Quidditch-Champions zu erstellen und anzupassen.

Für die Entwicklung des Titels zeichnen sich die Unbroken Studios verantwortlich. Es ist ein in Los Angeles beheimatetes Team, das sich aus rund 90 Mitarbeitern zusammensetzt und zusammen mit Rocksteady ebenfalls an „Suicide Squad: Kill the Justice League“ werkelt.

Anmeldung für Playtests

Die anfangs erwähnten Playtests finden schon in Kürze statt. So gibt Warner Bros den Spielern die Möglichkeit, am 21. und 22. April 2023 in „Harry Potter: Quidditch Champions“ hineinzuschnuppern. Interessierte Spieler können sich hier dafür anmelden.

„Fans wünschen sich schon sehr lange ein echtes Quidditch-Spiel, und wir arbeiten seit einigen Jahren mit Unbroken Studios zusammen, um ein Gameplay zu erschaffen, das ihren Erwartungen gerecht wird“, so David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games.

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD — Warner Bros. Games (@wbgames) April 17, 2023

Meldungen zu Hogwarts Legacy:

„Harry Potter: Quidditch Champions“ folgt nach dem Hype rund um „Hogwarts Legacy“, das ebenfalls auf dem aus „Harry Potter“ bekannten Universum aufbaut. Der Titel konnte die Erwartungen übertreffen und bahnte offenbar auch den Weg für eine TV-Serie.

Weitere Meldungen zu Harry Potter: Quidditch Champions.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren