Hogwarts Legacy: 400 Millionen Spielstunden und weitere Statistiken zum Fantasy-Hit

Aller Kontroversen im Vorfeld der Veröffentlichung zum Trotz legte „Hogwarts Legacy“ einen ungemein erfolgreichen Launch hin und platzierte sich in zahlreichen Ländern an der Spitze der Software-Charts.

Weltweit wurden in den ersten zwei Wochen nach dem offiziellen Verkaufsstart mehr als zwölf Millionen Einheiten des Fantasy-Abenteuers verkauft. Ergänzend zu dieser Ankündigung ließ der verantwortliche Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment am Wochenende weitere Statistiken springen und wies unter anderem darauf hin, dass es die „Hogwarts Legacy“-Community mittlerweile auf mehr als 400 Millionen Spielstunden bringt.

Die neuen Statistiken in der Übersicht:

Angesichts des kommerziellen Erfolges, den „Hogwarts Legacy“ vorzuweisen hat, stellte sich natürlich schnell die Frage nach möglichen DLCs beziehungsweise Download-Erweiterungen. Offiziell bestätigt wurden diese bisher zwar nicht, wie Lead-Story-Tech-Engineer Eric Brown kürzlich andeutete, könnten die DLCs allerdings nach dem Release der anderen Versionen von „Hogwarts Legacy“, die aktuell noch auf ihre Veröffentlichung warten, angekündigt werden.

„Eine bessere Möglichkeit, Alans Antwort auf die DLC-Frage zu formulieren, besteht darin, sich daran zu erinnern, dass wir bisher nur die Hälfte unserer SKUs gestartet haben“, so Brown vor wenigen Tagen. „Es gibt Leute da draußen, die noch kein Spiel in der Hand haben, und wir wollen diese Leute nicht zu kurz kommen lassen.“

Nachdem bisher die Rede davon war, dass die PlayStation 4- und Xbox One-Versionen von „Hogwarts Legacy“ für einen Release am 4. April 2023 vorgesehen sind, räumte Warner Bros. Interactive Entertainment in der letzten Woche ein, dass die Umsetzungen für die alten Konsolen noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff benötigen.

Als neuer Releasetermin für die PlayStation 4 und die Xbox One wurde der 5. Mai 2023 ausgerufen.

Merlin’s beard! An enormous THANK YOU to everyone who has shared in the magic of Hogwarts Legacy. pic.twitter.com/492oQNBt9X

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) March 10, 2023