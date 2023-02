Hogwarts Legacy: Beeindruckende Verkaufszahl angekündigt

Trotz aller Boykottaufrufe konnte sich „Hogwarts Legacy“ im Februar zu einem Bestseller aufschwingen, der eine beindruckende Verkaufszahl vorweisen kann. Wie Warner Bros. Games bekanntgab, fand das kürzlich veröffentlichte Open-World-Adventure bislang zwölf Millionen Abnehmer.

Die zwölf Millionen Verkäufe sorgten für einen Umsatz von 850 Millionen Dollar, sodass sich „Hogwarts Legacy“ einer Milliarden-Dollar-Franchise nähert.

Auch in Deutschland schlägt sich der Titel weiterhin ordentlich und konnte in der vergangenen Woche sowohl die PS5- als auch die Xbox Series X/S-Charts anführen, wie GfK berichtet. Die weiteren Positionen der deutschen Charts sind hingegen recht schwammig und unvollständig ausformuliert.

Ein „spektakulärer“ Launch

Schon vor der Bekanntgabe der neusten Zahlen zeigte sich Warner Bros. Games von der Veröffentlichung von „Hogwarts Legacy“ äußerst angetan. Im Laufe der Woche bezeichnete das Unternehmen die Resonanz der Spieler auf das Abenteuer rund um Hexen und Zauberer als „spektakulär“ und war „sehr zufrieden“ mit der ersten Veröffentlichung des Spiels, die eine spätere Verfügbarkeit auf anderen Plattformen nach sich ziehen wird.

David Haddad, der Präsident des Publishers, gab zudem einige Fakten über „Hogwarts Legacy“ heraus, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Spieler zusammen 267 Millionen Stunden in das Spiel investiert und 1,25 Milliarden Dunkle Zauberer besiegt haben.

Trotz des Erfolges konnte sich Warner Bros. Games bisher nicht dazu durchringen, eine Erweiterung für „Hogwarts Legacy“ anzukündigen. Derzeit gebe es keine DLC-Pläne, wie das Unternehmen kürzlich bekannt gab.

Nachfolger sehr wahrscheinlich

Zumindest eine Fortsetzung scheint in trockeneren Tüchern zu sein. Vermutlich aufgrund des riesigen Erfolgs des Erstlings war in einem kürzlich geführten Interview von einer langfristigen Franchise die Rede, was bedeuten dürfte, dass es ein „Hogwarts Legacy 2“ oder dergleichen geben wird.

Ebenfalls gab es Gerüchte über eine TV-Serie zu „Hogwarts Legacy“. Allerdings waren die Hinweise darauf ziemlich dünn und beschränkten sich auf die Quellen nur einer Publikation.

Nach dem riesigen Erfolg von „Hogwarts Legacy“ auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie auf dem PC folgt eine Veröffentlichung des Titels für PS4 und Xbox One (4. April) sowie für die Switch (25. Juni).

