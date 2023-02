Hogwarts Legacy: WB Games weist auf „spektakuläres Spieler-Engagement“ hin

Seit dem Release am 10. Februar haben die Spieler wie verrückt "Hogwarts Legacy" gespielt. Das unterstreichen aktuelle Zahlen des Präsidenten von Warner Bros. Games.

267 Millionen Stunden – so viel Spielzeit haben die Käufer von „Hogwarts Legacy“ bislang gemeinsam zusammenbekommen. Außerdem haben die Spieler 393 Millionen magische Pflanzen angebaut, 242 Millionen Tränke gebraut und 1,25 Milliarden dunkle Zauberer bezwungen.

„Das Engagement der Spieler ist spektakulär“, meint daher David Haddad, der Präsident von Warner Bros. Games.

Mit dem ersten Launch ist der Publisher „sehr zufrieden“, weshalb die Verantwortlichen bereits optimistisch auf die anderen Plattformen blicken. Zur Erinnerung: Bisher ist das zauberhafte Open-World-RPG nur für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Am 4. April werden die PS4 und die Xbox One versorgt, während die Switch-Spieler sich bis zum 25. Juni gedulden müssen.

Boykott-Aufruf zwecklos

Vor dem Release wurde noch vielerseits ein Boykott von „Hogwarts Legacy“ gefordert. Als Grund dafür dienten kritische Aussagen von Joanne K. Rowling gegenüber Transgendern und Anhängern der LGBTQ-Community. Weil die „Harry Potter“-Erfinderin jedoch gar nicht direkt an der Entwicklung beteiligt war, haben viele Spieler diesen Boykott-Aufruf zweifelhaft betrachtet. Dem deutschlandweit bekannten Streamer Gronkh waren die Aussagen Rowlings wiederum „einfach egal“, weshalb er sich mit Hassnachrichten auseinandersetzen musste.

Im Endeffekt hat der geforderte Boykott nichts gebracht: Auf Twitch stellte das Hogwarts-Abenteuer am ersten Early-Access-Tag mit über 1,2 Millionen Zuschauern einen neuen Rekord auf. Zudem legte das Game in Europa einen deutlich besseren Launch als „Elden Ring“ hin. Auch in Großbritannien und Japan war „Hogwarts Legacy“ sehr gefragt, wo es den ersten Platz eroberte.

Für die Zukunft teilt Haddad mit: „Unser Ziel ist es, unsere fantastische Bibliothek von Warner Bros. Discovery-Franchises weiterhin zu nutzen, wenn wir unsere zukünftigen Spiele entwickeln.“

Quelle: Variety

