Hogwarts Legacy: Performance-Analyse auf PS5 und Xbox Series X/S

Seit der vorletzten Woche verweilt „Hogwarts Legacy“ auf dem Markt, was die Pixelzähler von Digital Foundry zum Anlass nahmen, um sich den Titel vom technischen Standpunkt aus betrachtet anzusehen. Die Analyse könnt ihr euch nach dem Start eines neuen Videos anschauen, das unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist.

Gegenübergestellt werden im Video zu „Hogwarts Legacy“ die unterschiedlichen Versionen des Blockbusters für PS5, Xbox Series X und Xbox Series S. Dabei wurde geschaut, wie sich das Spiel auf den Plattformen in den unterschiedlichen Modi verhält.

Bei den Tests kamen bei den leistungsstärkeren Konsolen kleinere Unterschiede zum Vorschein, darunter eine etwas stabilere Framerate der PS5 im Performance-Modus. Insgesamt wird allerdings ein ähnliches Ergebnis erzielt.

Auf der Xbox Series S fehlen zwei Modi

Eine Sonderrolle spielt wie gewohnt die Xbox Series S, auf der nicht alle Modi verfügbar sind, die auf den anderen Konsolen zur Auswahl stehen. So müssen Besitzer der abgespeckten Konsole auf den Fidelity RT Mode und den High Framerate Performance-Modus verzichten.

Unabhängig von der Performance ist „Hogwarts Legacy“ auf allen Plattformen ein großer Erfolg, der sogar den Launchabsatz von „Elden Ring“ in den Schatten stellen konnte, wie kürzlich veröffentlichte Erhebungen offenbarten.

Wie es mit „Hogwarts Legacy“ weitergeht, ist zumindest in Bezug auf mögliche Zusatzinhalte offen. Erst kürzlich äußerte sich der Game Director in einem Interview zum DLC-Support recht ernüchternd. Es gebe „im Moment“ keine Pläne, was natürlich nicht heißen muss, dass diese Pläne nicht noch ausgearbeitet werden können.

„Hogwarts Legacy“ ist derzeit nur für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Versionen für die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One (4. April) sowie für die Switch (25. Juni) erscheinen zu einem späteren Zeitpunkt. Nachfolgend das Analyse-Video von Digital Foundry:

