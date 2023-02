Hogwarts Legacy: Digital-Verkäufe in Europa zum Launch deutlich vor Elden Ring

Trotz der Kontroversen rund um „Harry Potter“-Schöpferin J.K. Rowling verkauft sich „Hogwarts Legacy“ hervorragend. Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass der Titel die vorherigen Spiele, die auf der „Harry Potter“-IP aufbauen, in den Schatten stellen konnte. Zudem wurde in Großbritannien der Launch-Erfolg von „Elden Ring“ um 80 Prozent übertrumpft.

Die Zahlen waren allerdings nur bedingt aussagekräftig, da lediglich die Verkäufe im Handel berücksichtigt wurden, nicht aber der digitale Vertrieb. Inzwischen liegen die Erhebungen für den Digitalabsatz in ganz Europa vor und sorgen dafür, dass der Vorsprung zu „Elden Ring“ etwas verringert wird.

In Bezug auf die digitalen Verkäufe ist der Launch von „Hogwarts Legacy“ in Europa aber noch immer um 56 Prozent größer als der des FromSoftware-RPGs.

Auf den digitalen Erfolg in Europa macht Gamesindustry-Head Christopher Dring auf Twitter aufmerksam. Zugleich betont er, dass „Hogwarts Legacy“ jenseits der Dauerseller-Marken „FIFA“ und „Call of Duty“ in Europa den größten Launch seit „Red Dead Redemption 2“ hinlegen konnte. „Es bestätigt die Theorie, dass sich die Spieler derzeit zu den großen Marken hingezogen fühlen“, so Dring in seinem Tweet.

The digital data is in. Hogwarts Legacy’s opening week was 56% bigger across Europe than Elden Ring. It’s the biggest game launch outside of FIFA & Call of Duty since Red Dead Redemption 2.

It backs up the theory that gamers are gravitating towards the big brands at the moment

— Christopher Dring (@Chris_Dring) February 16, 2023