Hogwarts Legacy: PlayStation-Hauspokal beschert euch Avatar-Pakete

Fans von „Hogwarts Legacy“ können an einem „PlayStation Hogwarts Legacy Hauspokal“ teilnehmen, der über die offizielle PlayStation-Website zugänglich ist und als Belohnung mehrere Avatar-Pakete bereithält.

Um beim Cup mitmachen zu können, müssen interessierte Spieler die hier verlinkte Webseite aufrufen und auf den Button „Nimm am Wettstreit um den Hauspokal teil“ klicken. Im Anschluss öffnet sich an der linken Seite eine Übersicht über die Herausforderungen und Bedingungen.

Schaut euch Trailer an und löst Aufgaben

Im Verlauf des Hauspokals gilt es, verschiedene Quests zu meistern, die mitunter wenig sinnvoll erscheinen. Beispielsweise sollen sich Teilnehmer bei einer Aufgabe die einstige Gameplay-Enthüllung, die vor fast einem Jahr veröffentlicht wurde, anschauen. Ein zweiminütiger Blick reicht allerdings schon aus.

Eine weitere Herausforderung besteht aus einem Quiz, in dem eine auf „Hogwarts Legacy“ basierende Information abgefragt wird. Ebenfalls sollen Teilnehmer einen Blick in den PlayStation Store werfen und über den Produktkatalog in Erfahrung bringen, welche Kaufoptionen es für das Spiel gibt. Wurden alle Aufgaben einer Quest gelöst, gibt es einen Code, der im PlayStation Store eingelöst werden kann.

Letztendlich setzt sich der „PlayStation Hogwarts Legacy Hauspokal“ aus insgesamt vier Quests zusammen, die verschiedene Belohnungen freischalten. Meist wiederholen sich die Aufgaben und Spieler sollen mehrfach Trailer anschauen, einen Blick auf die Bestellseite werfen oder einen Blogeintrag zum Spiel lesen.

Zu beachten ist: Die Quests der Hauspokal-Aktion enden am 5. April 2023 und auch die vergebenen PSN-Codes sind zeitlich begrenzt.

Die Veröffentlichung von „Hogwarts Legacy“ erfolgte am 10. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Ebenfalls sind Versionen für die Last-Gen-Konsolen und die Switch geplant. Sie erscheinen am 4. April bzw. im Fall der Switch am 25. Juli.

