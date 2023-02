Hogwarts Legacy: Limitierter DualSense-Controller landet bei Scalpern

Der in dieser Woche angekündigte PS5-Controller im "Hogwarts Legacy"-Look sorgt für Empörung. Nachdem ein zügiger Ausverkauf erfolgte, wurde deutlich, dass viele Wiederverkäufer zuschlugen. Auf eBay und Co wird ein Vielfaches des Originalpreises verlangt.

Passend zum Launch von „Hogwarts Legacy“ wurde in dieser Woche ein besonderer DualSense-Controller, der optisch an das Adventure im „Harry Potter“-Universum angelehnt ist, angekündigt und zum Vorverkauf angeboten. Die Angelegenheit hat allerdings zwei Haken: Einerseits blieb der Controller dem britischen und amerikanischen Markt vorbehalten. Zudem erfolgte in Windeseile ein Ausverkauf.

Beiträge zur Verkaufsaktion auf Twitter machen deutlich, dass einige Interessenten das Glück hatten, eine Vorbestellung über PlayStation Direct aufzugeben. Andere wiederum berichten, dass sie den Artikel im Warenkorb hatten, dann aber eine Fehlermeldung auftrat und der weitere Bestellvorgang abgebrochen wurde. Ein erneuter Versuch war nicht mehr möglich, da der Controller nicht mehr verfügbar war.

Weiterverkauf für hunderte Dollar

Doch wie schon bei der Markteinführung der PS5 wurde deutlich, dass ein großer Teil der erfolgreichen Käufer kein Interesse daran hat, den DualSense im „Hogwarts Legacy“-Look für sich zu behalten. Stattdessen landeten zahlreiche Exemplare auf Plattformen wie eBay und Co, wo ein Vielfaches des ursprünglichen Preises verlangt und zum Teil auch bezahlt wird. Letztendlich kann vermutet werden, dass zahlreiche Scalper mit Bots und dergleichen aktiv waren.

Der in dieser Woche enthüllte „Hogwarts Legacy Limited Edition Dualsense“ zeigt ein Bild von Hogwarts mit einem goldenen, wirbelnden Motiv und kostete bei PlayStation Direct 79,99 Dollar.

Auch „Hogwarts Legacy“ verweilt seit dieser Woche auf dem Markt. Unseren Test zum neusten Abenteuer für Zauberer und Hexen könnt ihr euch hier anschauen.

Kein begehrtes Scalper-Objekt mehr ist die PS5, nachdem sie zwei Jahre lang im regulären Handel weitgehend ausverkauft war und auf einschlägigen Plattformen zu völlig überzogenen Preisen angeboten wurde. Die Verfügbarkeit bessert sich spürbar und Sony geht Berichten zufolge gar davon aus, dass in den ersten drei Monaten des neuen Jahres mehr Konsolen als erwartet ausgeliefert werden können.

PlayStation VR2, das am 22. Februar 2023 auf den Markt gebracht wird, bleibt von Scalpern offenbar verschont. Vorbestellt werden kann das Virtual Reality-Headset weiterhin zum angedachten Preis auf PlayStation Direct.

