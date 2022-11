PS5: Scalper verlieren allmählich das Interesse

Einem Bericht des Bot-Erkennungsdienstes Netacea zufolge verlieren Scalper samt ihrer Bots allmählich das Interesse an der PS5. Dennoch gehört die Konsole weiterhin zu den begehrtesten Scalper-Produkten.

Der vierteljährliche Index von Netacea (via VGC) zeigt die fünf wichtigsten Produkte, auf die Scalper-Bots im dritten Quartal dieses Jahres abzielten. Die PS5 befindet sich nicht mehr unter den ersten drei. Es ging einen Platz nach unten, was bedeutet, dass die Konsole noch immer im Visier der Scalper ist, wenn auch nicht mehr so häufig wie früher.

Nachfolgend sind die fünf beliebtesten Artikel aufgelistet, auf die es Scalper-Bots zwischen Juli und September 2022 abgesehen hatten:

Adidas Yeezy Slide Bone Nike Dunk Low Panda Panini Donruss Optic Fußball-Sammelkarten PlayStation 5 Jordan 1 Retro Low OG UNC

„Dies ist das erste Mal, dass die PlayStation 5 in unserem Index nicht unter den ersten drei Plätzen zu finden ist, was darauf zurückzuführen ist, dass die Zahl der Bots, die auf die Konsole abzielen, aufgrund der gestiegenen Lagerbestände leicht zurückgegangen ist.“

Der Wiederverkaufswert der Konsole sei jedoch weitgehend stabil geblieben, mit einem Rückgang von nur zwei Prozent seit dem letzten Quartal.

Neues Bestellsystem bei PSVR2

Eine Situation, wie wir sie seit zwei Jahren mit der PS5 erleben, wollte Sony bei der Markteinführung von PlayStation VR2 vermeiden. Vorbestellungen werden zunächst nur über PlayStation Direct angenommen. Als Voraussetzung gilt eine Registrierung. Im Anschluss erhalten ausgewählte Kunden eine Mail, die einen persönlichen Link enthält, der dabei behilflich ist, PlayStation VR2 ganz gemütlich in den Warenkorb zu packen und die Vorbestellung abzuschließen.

Mit diesem System konnten zwar großangelegte Scalper-Aktionen verhindert werden. Doch macht ein Blick auf eBay und Co deutlich, dass längst nicht alle Vorbesteller für den Eigenbedarf zugriffen. Preise von mehr als 1.000 Euro werden von den Widerverkäufern vereinzelt verlangt. Zum Vergleich: Bei PlayStation Direct kostet PSVR2 599,99 Euro. Für 50 Euro mehr gibt es das Bundle mit dem neuen „Horizon“.

Wie es in den kommenden Monaten um die Verfügbarkeit der PS5 steht, bleibt abzuwarten. Nach wie vor ist die Konsole bei den meisten Händlern nicht verfügbar. Allerdings ist Sony kontinuierlich bestrebt, die Produktionsmenge und somit auch die Verfügbarkeit zu erhöhen. Gerüchten zufolge soll ein neues Modell der PS5 für einen deutlichen Schub sorgen.

Auf weniger Nachfrage stößt offenbar die Xbox Series X, sie seit Monaten quasi uneingeschränkt verfügbar ist. Die Xbox Series S wiederum wird seit längerer Zeit mit einem Rabatt verkauft.

