Hogwarts Legacy: Twitch-Streams sorgen am ersten Early Access-Tag für einen Rekord

Kurz nach dem Start der Early Access-Phase für Besitzer der Deluxe Edition von „Hogwarts Legacy“ sorgte der Titel für einen ersten Rekord. Auf Twitch ist das Adventure rund um Zauberer und Hexen neusten Berichten zufolge mit mehr als 1,2 Millionen gleichzeitigen Zuschauern der meistgesehene Einzelspieler-Titel.

Damit konnte „Hogwarts Legacy“ den Rekord von „Cyberpunk 2077“ aus dem Jahr 2020 knacken. Der CD-Projekt-Titel kam damals auf 1,1 Millionen gleichzeitige Zuschauer, während der Multiplayer-Titel „Fortnite“ zur Bestzeit mehr als zwei Millionen gleichzeitige Zuschauer anlocken konnte.

Now it has broken the record for a single player game pic.twitter.com/PHcK6XlJLy — Dexerto (@Dexerto) February 7, 2023

Einen gewissen Einfluss auf den Erfolg auf Twitch dürften die Zusatzinhalte haben, die sich Zuschauer für ihr Exemplar von „Hogwarts Legacy“ sichern können, wenn sie eine gewisse Zeit einen Stream laufen lassen. Welche Items dabei vergeben werden, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Launch wird von Boykottaufrufen begleitet

„Hogwarts Legacy“, das auf dem „Harry Potter“-Universum basiert, startet in dieser Woche inmitten erheblicher Kontroversen um die öffentlich geäußerten Ansichten der Autorin J.K. Rowling zu Transgender-Rechten. Auch wenn die Autorin nicht an der Entwicklung des Spiels beteiligt war, weisen Kritiker darauf hin, dass Rowling wahrscheinlich von „Hogwarts Legacy“ und von dessen Popularität profitiert. Begleitet wird der Launch von zahlreichen Boykottaufrufen.

In diesem Sinne ist es bemerkenswert, dass „Hogwarts Legacy“ den Rekord trotz aller Boykottaufrufe erreichen konnte. Es gibt allerdings Streamer, die sich aus moralischen Gründen weigern, das Spiel zu spielen, und andere, die nicht die Absicht haben, sich den Reaktionen eines Teils der Community auszusetzen.

Wie schonungslos Kritiker agieren können, zeigt der Fall des Streamer-Paars „Girlfriend Reviews“, das einen Stream unterbrechen musste, nachdem hasserfüllte Kommentare eingingen, die für Tränen sorgten.

Twitch chat bullies streamer for playing Hogwarts Legacy to the point of making his girlfriend cry pic.twitter.com/bod3A5DvMz — Dexerto (@Dexerto) February 7, 2023

Auf die Frage nach möglichen Boykotten betonte David Haddad, Leiter der Spieleabteilung von Warner Bros., im vergangenen Jahr: „Wir werden uns sehr auf das Spiel konzentrieren, das wir entwickelt haben, und auf die großartige Arbeit, die das Avalanche Studio geleistet hat. Wir wollen jeden [ansprechen], der diese Welt und diese Geschichten und diese Charaktere liebt.“

Die reguläre Veröffentlichung von „Hogwarts Legacy“ erfolgt am 10. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Käufer der Deluxe Edition können dank der Vorabzugangs seit gestern loslegen. Ebenfalls sind Versionen für die Last-Gen-Konsolen und die Switch geplant. Sie erscheinen am 4. April bzw. im Fall der Switch am 25. Juli.

