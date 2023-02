Hogwarts Legacy: PS5, Xbox Series X/S und PC im Performance-Check

Bevor "Hogwarts Legacy" am kommenden Freitag in den Handel kommt, dürft ihr euch einen ausführlichen Grafikvergleich ansehen.

"Hogwarts Legacy" kann auch in technischer Hinsicht überzeugen.

Wie die internationalen Testwertungen gezeigt haben, kann das Open-World-Rollenspiel „Hogwarts Legacy“ vom Gesamtpaket her voll überzeugen. Ob Avalanche Software beim technischen Aspekt genauso gute Arbeit geleistet hat, zeigt ein umfassendes Vergleichsvideo. Hier wird die PS5, XSX-, und PC-Version gegenübergestellt.

Sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf der Xbox Series X sind fünf Darstellungsmodi verfügbar. Die leistungsschwächere Series S bietet immerhin drei Modi. Am relevantesten davon sind der Auflösungsmodus mit 4K/30 FPS und der Performance-Modus mit Full-HD/60 FPS. Zudem lässt sich VRR (Variable Refresh Rate) aktivieren, was zu einem flüssigeren Bild führt.

Auch Raytracing kann aktiviert werden, was zu besonders realistischen Schatten und Spiegelungen führt. Lediglich die Xbox Series S ist davon ausgenommen. Bei einigen Oberflächen zeichnet sich leider ein unschönes Rauschen ab, was auf allen Plattformen der Fall ist. Gerade auf dem PC ist die Technologie zu anspruchsvoll für das gelieferte Ergebnis.

PS5 vs. Xbox Series X: Vergleichen wir die beiden Konsolen miteinander, fallen auf der PS5 die etwas kürzeren Ladezeiten aus. Zudem sind die Schatten im Auflösungsmodus etwas hochwertiger. Dafür ist die Bildwiederholrate in allen Modi auf der Xbox Series X besser.

Nerviges Ruckeln in der Zauberschule

Bei allen Versionen macht sich innerhalb der Zauberschule ein störendes Ruckeln bemerkbar. Das ist der Fall, wenn ihr euch durch die verschiedenen Räume bewegt. Manchmal bleibt ihr dabei sogar in der Tür stecken, bis der Raum fertig geladen ist. Bis für dieses Problem ein Patch veröffentlicht wird, dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein.

Bis auf das Stottern läuft „Hogwarts Legacy“ auf allen Systemen ordentlich. Fans von „Harry Potter“ und/oder toll gemachten Open-World-Spielen können also bedenkenlos zugreifen. Ab dem 10. Februar ist das Zauber-Abenteuer offiziell erhältlich.

Wie sich das Game auf den leistungsschwächeren Konsolen PS4 und Xbox One X schlägt erfahrt ihr dann am 4. April. Der Switch-Release erfolgt sogar erst am 25. Juli.

