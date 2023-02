Hogwarts Legacy: PS5-Patch verschiebt sich um „wenige Tage“

Die letzten Tage standen ganz im Zeichen des Action-Rollenspiels „Hogwarts Legacy“, das die Spieler auf die ikonische Schule für Hexerei und Zauberei schickt. Auch wenn sowohl die Kritiker als auch die Spieler vom dem neuen Spiel von Avalanche Software angetan sind, so hat das Abenteuer weiterhin mit einigen Bugs zu kämpfen.

Aus diesem Grund wollten die Entwickler zeitnah einen neuen Patch veröffentlichen, der einige Probleme aus der Welt schafft. Doch während das Update noch heute für die Xbox Series X/S und den PC erscheint, müssen PlayStation 5-Spieler etwas länger warten.

Das Team hat es für nötig befunden, den Patch um einige Tage zu verschieben. Nun hofft man das PS5-Update Ende der Woche bereitstellen zu können. Die offiziellen Patchnotes hat man noch nicht offengelegt. Jedoch hat man verraten, dass man unter anderem einen Trophäenbug beheben wird, der durch einen kaputten In-Game-Counter entsteht.

Darüber hinaus sollen verschiedenste Performance-Probleme angegangen werden. Ob damit auch die Abstürze beseitigt werden, von denen mehrere Spieler berichteten, wird abzuwarten sein.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy:

„Hogwarts Legacy“ ist für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Im April soll das magische Abenteuer auch für die PlayStation 4 sowie die Xbox One nachgereicht werden.

Xbox Series X & PC Hogwarts Legacy players, expect a patch today to fix bugs & performance.

Unfortunately, the PS5 patch needs to be pushed by a few days. This includes the fix for the „Collector’s Edition“ Trophy. We’re targeting later this week. Thanks for your patience!

— Chandler Wood (@FinchStrife) February 14, 2023