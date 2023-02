Hogwarts Legacy: PS5-Version dominiert die UK-Charts

Nach der Launch-Woche von „Hogwarts Legacy“ treffen die ersten Charts ein, die verdeutlichen, dass das Abenteuer im „Harry Potter“-Universum trotz der Kontroverse rund um J.K. Rowling und zahlreicher Boykottaufrufe eine riesige Kundengruppe mobilisieren konnte.

„Hogwarts Legacy“ ist damit nicht nur das erfolgreichste Spiel der britischen Retail-Charts der vergangenen Woche. Ebenso konnte sich der Titel zum bisher erfolgreichsten „Harry Potter“-Spiel auf dem britischen Markt aufschwingen. In anderen Ländern dürfte das Ergebnis ähnlich ausfallen.

Wie die englischsprachige Publikation Gamesindustry hervorhebt, konnte „Hogwarts Legacy“ in der Launch-Woche mit einem Absatz, der um 64 Prozent höher als bei „Harry Potter und der Stein der Weisen“ aus dem Jahr 2001 liegt, die bisherige Bestmarke innerhalb der Franchise aufstellen.

Selbst bei einem Vergleich mit der zweiten Verkaufswoche von „Harry Potter und der Stein der Weisen“, die deutlich von der Veröffentlichung des zugrundeliegenden Kinofilms beflügelt wurde, war „Hogwarts Legacy“ in der ersten Woche um zwei Prozent erfolgreicher.

Dabei ist zu beachten, dass die Zahlen der digitalen Verkäufe in die aktuellen UK-Charts noch gar nicht mit einflossen. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Woche erwartet. „Harry Potter und der Stein der Weisen“ hingegen war ein reiner Retail-Launch.

Verglichen mit „Elden Ring“, der großen Fantasy-Veröffentlichung des letzten Jahres, liegen die Verkäufe von „Hogwarts Legacy“ in der ersten Woche ganze 80 Prozent höher.

PS5-Version dominiert deutlich

Im Fall der Konsolenversion werden 82 Prozent der Verkäufe von „Hogwarts Legacy“ der PS5 zugeordnet, womit der Xbox Series X und Xbox Series S zusammen ein Anteil von 18 Prozent bleibt.

Die digitalen Verkäufe könnten den enormen Abstand verringern, da die Xbox Series S über kein Laufwerk verfügt und Besitzer der abgespeckten Konsole entsprechend auf den digitalen Vertrieb angewiesen sind. Aber auch von der PS5 gibt es ein Modell ohne Laufwerk.

Related Posts

Die weiteren Platzierungen in den UK-Charts sorgten für keine größeren Überraschungen. „God of War Ragnarök“ landete wie schon in der Vorwoche auf Rang 2, gefolgt von „FIFA 23“, das den ersten Platz an „Hogwarts Legacy“ abgeben musste. Es folgen „Mario Kart 8: Deluxe“ und „Animal Crossing: New Horizons“.

Nachfolgend die britische Top 10 der Vorwoche:

(Neu) – Hogwarts Legacy ( 2 ) – God of War Ragnarok ( 1 ) – FIFA 23 ( 4 ) – Mario Kart 8: Deluxe ( 11 ) – Animal Crossing: New Horizons ( 5 ) – Call of Duty: Modern Warfare 2 ( 3 ) – Dead Space ( 6 ) – Nintendo Switch Sports ( 7 ) – Minecraft (Switch) ( 18 ) – New Super Mario Bros U Deluxe

Zusammen mit „Hogarts Legacy“ wurde ein besonderer DualSense-Controller veröffentlicht, der optisch an das Abenteuer angepasst wurde und unverzüglich ausverkauft war. Allerdings landeten zahlreiche Exemplare bei Scalpern.

Das könnte euch ebenfalls zu Hogwarts Legacy interessieren:

Nach dem Launch von „Hogwarts Legacy“ für PS5, Xbox Series X/S und PC ist übrigens nicht Schluss: Wie sich das Adventure rund um Zauberer und Hexen auf den Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One X schlägt, erfahrt ihr am 4. April 2023. Der Switch-Release erfolgt am 25. Juli 2023.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren