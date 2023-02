Hogwarts Legacy: Unverzeihlicher Fluch macht scheinbar 10 Millionen Schaden

Im Subredit zu dem am 10. Februar für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienenen „Hogwarts Legacy“ hat ein Nutzer unlängst eine umfassende Analyse zum Spiel erstellt. Die Daten geben nicht nur genaue Auskünfte über die Talente, Eigenschaften und die Skalierung der Feinde, sondern zeigen auch, welche Zauber wie viel Schaden bei den Gegnern anrichten.

Ein sehr berühmter, in der Zauberwelt aber eigentlich streng verbotener Zauber, sticht dabei als eindeutiger Sieger bei dem Schaden heraus. Es ist der „Todesfluch“, Avada Kedavra, der seine Opfer sofort tötet.

Spieler, die „unverzeihlichen Fluch“ aussprechen, richten den größten Schaden an

Der Nutzer „blahable“ hat auf Reddit einige Tabellen zu den verschiedenen Spielmechaniken in „Hogwarts Legacy“ veröffentlicht. Dabei gab er an, dass der Fluch Avada Kedavra rund 10.000.000 Schaden anrichten kann. Damit ist dieser Zauberspruch der mächtigste, den die Nutzer im Spiel aussprechen können. Die Sprüche mit dem nächsthöchsten Schaden, Ancient Magic und Petrificus Totalus, richten beide nur den vergleichsweise mickrigen Schaden von 250 an.

Imperius, mit dem man andere Personen kontrollieren kann

Cruciatus, der Gegner magisch foltert

Avada Kedavra, mit dem Personen sofort getötet werden

Bereits im April 2022 gaben die Entwickler an, dass die Spieler in „Hogwarts Legacy“ auch die „unverzeihlichen Flüche“ aussprechen können . Dabei handelt es sich um in der Zauberwelt verbotene Flüche, deren Nutzung unter strenge Strafe gestellt wurde. Auch in „Hogwarts Legacy“ können die Spieler die drei verbotenen Zauber aussprechen:

In „Hogwarts Legacy“ soll es jedoch kaum Auswirkungen haben, ob die Spieler diese verbotenen Flüche einsetzen oder darauf verzichten wollen. Auf ein Moral-System oder ähnliches wurde nämlich verzichtet. Im Spiel soll zwar auf den Einsatz der „unverzeihlichen Flüche“ reagiert werden, langfristige Folgen würde dies jedoch nicht nach sich ziehen.

Quelle: Reddit, PlaystationLifestyle

