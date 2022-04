Hogwarts Legacy: Spieler können „Unverzeihliche Flüche“ nutzen

In "Hogwarts Legacy" sollen die Spieler ihren Zauberlehrling so verkörpern können, wie sie es wollen. Dazu soll auch gehören, dass die bösen "Unverzeihlichen Flüche" ausgesprochen werden können.

Die Entwickler von Portkey Games wollen den Spielern in dem kommenden Action-Rollenspiel „Hogwarts Legacy“ viele Möglichkeiten bieten, wie sie ihren Charakter verkörpern können. Nicht nur sollen die Spieler ihren Zauberlehrling selbst gestalten und ihr gewünschtes Hogwartshaus auswählen. Im Verlauf des Spiels sollen die Nutzer auch ihren eigenen Kampfstil entwickeln.

Die Spieler sollen auch selbst entscheiden können, welche Arten von Zaubersprüchen sie einsetzen wollen. Darunter sollen auch Flüche sein, die in der Welt der Zauberei eigentlich streng verboten sind.

Spieler wollen verbotene Flüche nutzen

Im März erst gab es eine Gameplay-Premiere zu „Hogwarts Legacy“ in Sonys „State of Play“-Format. Dabei wurde bereits bestätigt, dass die Spieler auch dunkle Magie werden einsetzen können. Den Entwicklern zufolge sollen einige Spieler aber richtig heiß darauf sein, auch die bösesten aller Zaubersprüche zu verwenden.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

„Wir haben es verstanden, ihr wollt wirklich einen „Unverzeihlichen Fluch“ aussprechen“, heißt es in einem neuen Twitter-Post von Warner Bros. Games. Dazu gibt es einen kleinen Clip zu den Kämpfen in „Hogwarts Legacy“. In mehreren kurzen Szenen werden unterschiedliche Zaubersprüche vorgeführt. In der letzten Szene ist der wohl berühmteste der drei „Unverzeihlichen Flüche“ zu sehen, Avada Kedavra, der sich durch seinen leuchtend grünen Lichtstrahl auszeichnet.

Avada Kedavra ist auch als der Todesfluch bekannt und in der Zauberwelt strengstens verboten. Die Opfer des Fluchs sterben sofort und ohne sichtbare Wunden. Der Todesfluch wurde besonders von Lord Voldemort und seinen Anhängern, den Todessern, benutzt. Der einzige bislang bekannte Mensch, der diesen Fluch überlebt hat, ist Harry Potter.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy:

Wie die Spieler dunkle Magie oder die Flüche einsetzen können, wurde noch nicht verraten. Möglich wäre, dass der Einsatz auf Schlüsselmomente in der Geschichte beschränkt ist oder es sich dabei um eine besondere Kraft handelt. „Hogwarts Legacy“ ist ein reines Singleplayer-Spiel und soll zum Weihnachtsgeschäft 2022 veröffentlicht werden.

Quelle: Comicbook

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren