Hogwarts Legacy: Zelda, Ghost of Tsushima & The Last of Us als Inspirationsquellen?

Nach der Bekanntgabe, dass "Hogwarts Legacy" definitiv 2022 erscheinen soll, erreichten uns heute unbestätigte Details zur spielerischen Umsetzung des Fantasy-Abenteuers. Wie es heißt, lassen sich die Entwickler von Avalanche Software von diversen bekannten Namen wie "The Last of Us: Part 2" oder "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" inspirieren.

Im Rahmen eines frisch veröffentlichten Videos, das der Youtube-Kanal „RetroRacounteur“ zur Verfügung stellte, wurden verschiedene unbestätigte Details zum kommenden Fantasy-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ genannt.

Wie „RetroRacounteur“ unter Berufung auf verschiedene Quellen, die mit dem Projekt vertraut sein sollen, berichtet, lassen sich die verantwortlichen Entwickler von Avalanche Software bei den Arbeiten an „Hogwarts Legacy“ von diversen Titeln inspirieren. Genannt werden in diesem Zusammenhang bekannte Namen wie „Ghost of Tsushima“, „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ oder „The Last of Us: Part 2“. Auch zur spielerischen Umsetzung lieferte uns „RetroRacounteur“ unbestätigte Informationen.

Eine offene Welt mit Dungeons und mehr?

Demnach soll „Hogwarts Legacy“ mit einer großen offenen Welt aufwarten, die genau wie ihr Pendant aus „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ mit zahlreichen Geheimnissen und Dungeons, die auf ihre Erkundung warten, versehen wurde. Auch feindliche Camps, die von den Gegnern befreit und übernommen werden können, wird es laut den Insiderquellen geben. Das grundlegende Gameplay des Fantasy-Titels soll Elemente wie Action, Erkundung oder Stealth miteinander verbinden.

„Ghost of Tsushima“ wird ebenfalls als Inspirationsquelle genannt, wenn es um den Aufbau der Spielwelt mit ihren unterschiedlichen Regionen, Dörfern und Sehenswürdigkeiten geht. Offiziell kommentiert oder gar bestätigt wurden die Angaben von „RetroRacounteur“ bisher allerdings nicht. Genießt diese daher erst einmal mit der nötigen Vorsicht.

„Hogwarts Legacy“ wird 2022 für den PC und die Konsolen erscheinen.

