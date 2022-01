Hogwarts Legacy: Entwicklung soll rund laufen – Insider nennt mögliches Releasezeitfenster

Viel wurde in den vergangenen Tagen über eine mögliche Verschiebung von „Hogwarts Legacy“ auf das Jahr 2023 diskutiert. Von dieser berichtete zunächst Colin Moriarty vom „Sacred Symbol“-Podcast, der seit seiner Zeit bei IGN enge Kontakte in die Branche unterhält.

Nur kurze Zeit später meldete sich der als verlässliche Quelle geltende Insider „AccountNGT“ zu Wort und wies darauf hin, dass wir die Gerüchte um eine drohende Verschiebung auf das nächste Jahr problemlos zu den Akten legen können. „Das einzige, was Hogwarts Legacy auf 2023 verschieben könnte, ist die Anzahl der Spiele, die im gleichen Zeitraum veröffentlicht werden“, führte der Insider diesbezüglich aus.

Nachdem seine Aussagen von einem offiziellen Tweet von Warner Bros. Interactives Niederlassung in Brasilien untermauert wurden, legte „AccountNGT“ in einem frisch veröffentlichten Tweet noch einmal nach. Wie es heißt, läuft die Entwicklung von „Hogwarts Legacy“ rund und macht derzeit große Fortschritte. Daher spreche nichts gegen eine mögliche Veröffentlichung im dritten Quartal 2022, die von den Entwicklern von Avalanche Software derzeit angepeilt werden soll.

„Jetzt, da das Gerücht von 2023 von mehreren offiziellen Quellen entlarvt wurde, kann ich diesen Tweet posten. Nur für den Fall, dass ihr es verpasst habt: Wie ich vor ein paar Wochen sagte, wird Hogwarts Legacy meinen Informationen zufolge im 3. Quartal dieses Jahres erscheinen Die Entwicklung läuft gut“, so „AccountNGT“.

Von offizieller Seite wurden die Angaben des Insiders bisher allerdings nicht kommentiert.

#HogwartsLegacy

Now that the 2023 rumor has been debunked by several official sources I can post this tweet ;

ICYMI: As I said a few weeks ago, according to my info, Hogwarts Legacy will be released on Quarter 3 of this year

The development is going well.

— AccountNGT (@AccNgt) January 18, 2022