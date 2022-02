Hogwarts Legacy: Neuer Trailer in den Startlöchern? Autor streut Hinweis

Nachdem das Videospieljahr 2022 mit Gerüchten um eine mögliche Verschiebung auf das Jahr 2023 begann, stellte der verantwortliche Publisher Warner Bros. Interactive vor ein paar Tagen klar, dass „Hogwarts Legacy“ definitiv in diesem Jahr erscheinen wird.

Ergänzend dazu meldete sich der als verlässliche Quelle geltende Insider „AccountNGT“ zu Wort. Eigenen Angaben zufolge möchte „AccountNGT“ in Erfahrung gebracht haben, dass „Hogwarts Legacy“ im September 2022 erscheinen wird. Darüber hinaus berichtete der Insider, dass sich die Spieler und Spielerinnen in Kürze über einen neuen Trailer zum Fantasy-Abenteuer freuen dürfen. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher nicht.

Allerdings deutete nun auch DC Allen, der verantwortliche Autor hinter der Geschichte von „Hogwarts Legacy“, die baldige Veröffentlichung eines neuen Trailers an. In einem entsprechenden Tweet führte Allen aus: „Wenn ihr mir alle versprecht, dass ihr ihn euch ansehen werdet, werde ich @jasonkilar fragen, ob wir einen weiteren Hog-Leg-Trailer machen können.“ Bei Jason Kilar handelt es sich übrigens um den CEO von Warner Media.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy:

Ob in der Tat ein neuer Trailer zu „Hogwarts Legacy“ in den Startlöchern steht, werden die nächsten Wochen zeigen. „Hogwarts Legacy“ entsteht bei den Entwicklern von Avalanche Software und wird im Laufe des Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Ihr erhaltet die Möglichkeit, euch einen eigenen Zauberer beziehungsweise eine eigene Zauberin zu erstellen und euer ganz eigenes Abenteuer in Hogwarts zu erleben.

Search Party s5 is so good. if everyone promises me they will watch it I will ask @jasonkilar if we can do another hog leg trailer

— DC Allen (@DCAllen7) February 7, 2022