Hogwarts Legacy: Insider bringt Releasemonat und neuen Trailer ins Gespräch

Nachdem Anfang des vergangenen Monats zunächst Gerüchte um eine mögliche Verschiebung von „Hogwarts Legacy“ auf das Jahr 2023 die Runde machten, wurden diese vom verantwortlichen Publisher Warner Bros. Interactive umgehend aus der Welt geschafft.

Wie das Unternehmen bestätigte, wird „Hogwarts Legacy“ definitiv noch 2022 veröffentlicht. Einen konkreten Releasezeitraum nannten die Verantwortlichen hier zwar nicht, allerdings schoss sich die Gerüchteküche zuletzt auf eine Veröffentlichung im dritten Quartal 2022 ein. Diesbezüglich möchte der Insider „AccountNGT“ bereits mehr wissen und weist in einem Tweet darauf hin, dass wir bei „Hogwarts Legacy“ mit einem Release im September 2022 rechnen können. Woher er seine Informationen bezogen haben möchte, verriet „AccountNGT“ nicht.

Stattdessen berichtete „AccountNGT“ weiter, dass ein neuer Trailer zu „Hogwarts Legacy“ in den Startlöchern steht und entweder diesen Monat oder im Laufe des März veröffentlicht werden soll. Laut dem Insider dürfen wir im Rahmen des neuen Trailers einen ausführlichen Blick auf die Fähigkeiten werfen, die uns in dem Fantasy-Abenteuer zur Verfügung stehen werden. Offiziell bestätigt wurden die Angaben von „AccountNGT“ bisher nicht.

„Hogwarts Legacy“ befindet sich bei den Entwicklern von Avalanche Software in Entwicklung und soll uns die Möglichkeit bieten, die Welt von Hogwarts aus einem ganz neuen Blickwinkel zu erleben. Ihr erschafft euch zunächst einen eigenen Helden beziehungsweise eine passende Heldin und stürzt euch anschließend in ein Open-World-Abenteuer, das laut Entwicklerangaben mit seiner spannenden Geschichte und seinen interessanten Charakteren punkten wird.

Ob ihr eure Fähigkeiten in der Welt von „Hogwarts Legacy“ für das Gute einsetzt oder euch stattdessen der dunklen Seite der Zauberei verschreibt, bleibt euch überlassen und wird spürbaren Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte und die Art und Weise, wie ihr die Welt des Fantasy-Abenteuers erlebt, haben.

On Hogwarts Legacy because some people have asked about that, expect a September release, next trailer based on skills / abilities in February / March (PlayStation event in any case)

— AccountNGT (@accngt) January 29, 2022