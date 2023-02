Hogwarts Legacy: Spieler hoffen auf New Game Plus

In dem kürzlich erschienenen „Hogwarts Legacy“ gibt es so viel zu entdecken und zu erleben, dass den Nutzern zufolge ein Spieldurchgang gar nicht reicht. Daher hoffen einige Spieler, dass es bald einen New-Game-Plus-Modus gibt.

In „Hogwarts Legacy“ können die Spieler einige Entscheidungen treffen, die den weiteren Spielverlauf beeinflussen. Die offensichtlichste ist wohl die Auswahl des eigenen Hauses. Entscheiden sich die Nutzer für eines der vier Häuser Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff oder Slytherin, können sie die Story aus der Sicht der anderen Gruppen nicht mehr erleben.

Nicht nur deshalb hoffen einige Spieler darauf, dass „Hogwarts Legacy“ in Zukunft einen New-Game-Plus-Modus erhält. Damit können sie nach dem Abschluss des Spiels einen neuen Durchgang beginnen, ihren gewohnten Charakter jedoch behalten.

Spieler wollen Herausforderungen nicht noch einmal erledigen müssen

Im Subreddit zum Spiel hat ein Nutzer kürzlich eine Diskussion zu dem Thema begonnen. Schließlich wäre dies ein einfacher Weg, um alle Häuser und ihre dazugehörigen Quests zu erleben. Die Häuser haben nicht nur unterschiedliche Gemeinschaftsräume. Jedes von ihnen schaltet auch verschiedene Trophäen und Erfolge frei und hat zudem auch noch eine exklusive Quest.

Einige Nutzer stimmen der Forderung für einen New-Game-Plus-Modus zu. Allerdings merken viele Spieler an, dass es bei ihnen vor allem darum geht, die Herausforderungen von „Hogwarts Legacy“ nicht noch einmal erledigen zu müssen. So würden die Nutzer gerne einen neuen Spieldurchgang starten wollen, aber nicht erneut die Demiguise-Statuen für ihr Alohomora-Level sammeln oder noch einmal die „Prüfungen Merlins“ durchstehen müssen. Zudem hängen viele Spieler an ihren bereits verdienten Sammelobjekten und Cosmetics.

Wie die Entwickler von Portkey Games zu einem New-Game-Plus-Modus stehen, ist noch nicht bekannt. Zuletzt sprach Alan Tew, Game Director von „Hogwarts Legacy“, jedoch darüber, dass man im Moment keine Pläne für DLCs zum Spiel habe. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass weitere Inhalte für das Rollenspiel gänzlich ausgeschlossen sind.

