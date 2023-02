UK-Charts: Hogwarts Legacy weiter an der Spitze – Schwacher Start für Wild Hearts

Auch in Großbritannien feierte das Fantasy-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ einen erfolgreichen Launch. Rechnen wir die Absatzzahlen des britischen Einzelhandels und die Download-Verkäufe zusammen, dann startete das neue Werk von Avalanche Software auf der Insel sogar deutlich stärker als „Elden Ring“.

Ab sofort stehen die aktuellen Retail-Charts aus Großbritannien bereit, denen sich entnehmen lässt, dass es „Hogwarts Legacy“ in der vergangenen Woche gelang, die Spitzenposition zu verteidigen. Allerdings gingen die Verkäufe im britischen Einzelhandel im Vergleich mit der Vorwoche um 66 Prozent zurück.

Dies ändert jedoch nichts am Erfolg von „Hogwarts Legacy“, das sich, wenn „FIFA“ und „Call of Duty“ außen vorgelassen werden, in Großbritannien zum schnellstverkauften Spiel seit „Red Dead Redemption 2“ (2018) entwickelte.

Auf den weiteren Plätzen der britischen Retail-Charts folgen diverse alte Bekannte. Beispielsweise gewann Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 23“ gegenüber der Vorwoche einen Platz hinzu und fand sich auf dem zweiten Rang ein – vor „God of War: Ragnarök“, dem Fun-Racer-Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“ und Infinity Wards First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“.

Zudem gab es in der vergangenen Woche diverse Neueinsteiger, die jedoch kollektiv den Sprung in die Top 10 verpassten. Während „Theatrhythm: Final Bar Line“ in der vergangenen Woche den 16. Platz belegte, reichte es im Fall der Remastered-Version von „Tales of Symphonia“ lediglich für den 17. Rang.

Zu den weiteren Neueinsteigern gehören das von Omega Force entwickelte Action-Rollenspiel „Wild Hearts“ auf Platz 26 und „Wanted: Dead“ auf Platz 34.

Anbei die Top 10 der vergangenen Woche.

Die Top 10 der Woche vom 13. bis zum 18. Februar 2023

1. Hogwarts Legacy

2. FIFA 23

3. God of War Ragnarok

4. Mario Kart 8: Deluxe

5. Call of Duty: Modern Warfare 2

6. Minecraft (Switch)

7. Grand Theft Auto 5

8. Nintendo Switch Sports

9. Animal Crossing: New Horizons

10. Splatoon 3

Quelle: GamesIndustry.biz

