Hogwarts Legacy: Release für PS4 und Xbox One verschoben

"Hogwarts Legacy" wird später als bisher angenommen für die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One erscheinen. Erst im Mai soll der Launch auf diesen Plattformen erfolgen.

„Hogwarts Legacy“ gehört zu den erfolgreichsten Spielen des noch jungen Jahres. Allerdings ist das volle Verkaufspotential längst nicht ausgeschöpft. Nachdem der Titel zunächst für die aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie für den PC auf den Markt kam, bereitet sich Avalanche Software auf den Launch für die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One vor. Allerdings müssen Spieler länger als zuletzt angenommen auf die Markteinführung warten.

Avalanche Software gab eine Release-Verschiebung bekannt, was bedeutet, dass Spieler, die weiterhin eine der Last-Gen-Konsolen bevorzugen, bis zum 5. Mai 2023 warten müssen, bis sie ihr Exemplar von „Hogwarts Legacy“ starten können. Zuvor war von einem Release am 4. April 2023 die Rede. Die Switch-Version hingegen scheint weiterhin für den 25. Juli 2023 geplant zu sein.

Bestmögliche Erfahrung angestrebt

„Wir sind überwältigt von der Dankbarkeit der Fans rund um den Globus für Hogwarts Legacy. Das Team arbeitet hart daran, die bestmögliche Erfahrung auf allen Plattformen zu liefern – und wir brauchen mehr Zeit, um dies zu tun. Hogwarts Legacy wird am 5. Mai 2023 für PS4 und Xbox One erscheinen“, heißt es in einer Stellungnahme.

„Hogwarts Legacy“ dürfte ohnehin eines der letzten Spiele von Warner Bros. sein, das auch für die Last-Konsolen veröffentlicht wird. Im Fall von „Gotham Knights“ beispielsweise wurde diese Version schon vor dem Launch gestrichen und die Entwickler konzentrierten sich auf die Current-Gen-Erfahrung.

Im Fall von „Hogwarts Legacy“ sind allein die Versionen für die aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie für den PC äußerst erfolgreich. Der Titel konnte sich seit dem Launch mehr als zwölf Millionen Mal verkaufen und weltweit für einen Umsatz von über 850 Millionen Dollar sorgen. Zudem soll der Titel rund um Hexen und Zauberer mit 280 Millionen gespielten Stunden einen neuen internen Rekord in Sachen Spielerengagement aufgestellt haben.

Das könnte euch ebenfalls zu Hogwarts Legacy interessieren:

Weiterhin stellt sich die Frage, ob „Hogwarts Legacy“ früher oder später mit größeren DLCs erweitert wird. Nachdem es zunächst hieß, dass es momentan keine Pläne für derartige Erweiterungen gibt, kam die Vermutung auf, dass einschlägige Ankündigungen nach der Fertigstellung der Last-Gen-Versionen von „Hogwarts Legacy“ folgen könnten.

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren