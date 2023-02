Hogwarts Legacy: DLC-Ankündigung nach dem Release der anderen Versionen?

Schon kurz nach dem Release des erfolgreichen Fantasy-Abenteuers „Hogwarts Legacy“ kam die Frage nach möglichen DLCs auf, die nach dem Release des Titels erscheinen könnten.

Für Ernüchterung sorgte vor wenigen Tagen zunächst Game-Director Alan Tew, der auf Nachfrage darauf hinwies, dass „aktuell keine Download-Erweiterungen geplant sind“. Via Twitter verlor nun auch Lead-Story-Tech-Engineer Eric Brown ein paar Worte zu möglichen DLCs und deutete an, dass die Aussagen von Tew möglicherweise falsch interpretiert wurden.

„Eine bessere Möglichkeit, Alans Antwort auf die DLC-Frage zu formulieren, besteht darin, sich daran zu erinnern, dass wir bisher nur die Hälfte unserer SKUs gestartet haben“, so Brown. „Es gibt Leute da draußen, die noch kein Spiel in der Hand haben, und wir wollen diese Leute nicht zu kurz kommen lassen.“

Ankündigung der DLCs nur eine Frage der Zeit?

Eine Aussage, die den Gedankengang nahe legt, dass durchaus DLCs geplant sein könnten, die jedoch erst nach dem Release von „Hogwarts Legacy“ für die restlichen Plattformen angekündigt werden. Bislang wurde der Titel nur für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Während die Umsetzungen für die alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One für eine Veröffentlichung Anfang April vorgesehen sind, setzt die Switch-Version von „Hogwarts Legacy“ am 25. Juli 2023 den Schlusspunkt. Deuten wir die Aussagen von Brown richtig, könnte also spätestens Ende Juli mit der Ankündigung von möglichen DLCs oder Download-Erweiterungen zu rechnen sein.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy:

Angesichts des kommerziellen Erfolges, den „Hogwarts Legacy“ schon jetzt vorzuweisen hat, käme die Veröffentlichung zusätzlicher Inhalte nicht überraschend. Laut dem verantwortlichen Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment verkaufte sich „Hogwarts Legacy“ bereits mehr als zwölf Millionen Mal und generierte dabei Umsätze in Höhe von mehr als 850 Millionen US-Dollar.

Zudem war die Rede davon, dass die Spieler und Spielerinnen bereits mehr als 265 Millionen Spielstunden in der Welt von Hogwarts verbrachten und dabei über 1,25 Milliarden Dunkle Zauberer besiegten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren