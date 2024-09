PS Plus Essential: September-Spiele für PS5 und PS4 freigeschaltet

Sony hat die PS-Plus-Essential-Titel für September 2024 zum Download freigegeben. Wie gewohnt, dürfen sich Abonnenten des Dienstes auf drei neue Spiele einstellen, die sie ab heute auf die PS4 oder PS5 laden dürfen – ohne neben den Abogebühren einen zusätzlichen Cent bezahlen zu müssen.

Zu den Neuzugängen des frisch gestarteten Monats gehören „MLB The Show 24“, „Little Nightmares 2“ und „Quidditch Champions“. Diese Titel stehen allen PS Plus Essential-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung, solange das Abonnement aktiv ist.

Quidditch Champions mit PS-Plus-Launch

Ein besonderer Neuzugang im September ist „Quidditch Champions“, das direkt zum Launch im Sony-Abo landet. Das Spiel bietet die Gelegenheit, die namensgebende Sportart aus dem “Harry Potter”-Universum auf der Konsole zu erleben. Während die anderen beiden Spiele bereits zum Download bereitstehen, lässt Warner Bros. hier noch etwas warten.

„Little Nightmares 2“ wiederum entführt Abonnenten in eine düstere und atmosphärische Welt voller Rätsel und Gefahren. Das Bandai-Namco-Spiel, das im Februar 2021 veröffentlicht wurde, hat sich sowohl bei Kritikern als auch bei Spielern mit einem Metascore von 82 und einem Nutzer-Score von 8,5 etabliert. Im PlayStation-Store wurden 4,61 von fünf möglichen Sternen vergeben. Ein Sequel folgt. Unsere Vorschau zu “Little Nightmares 3” liefert erste Eindrücke.

„MLB The Show 24“ ist ein Baseball-Spiel, das erst im März 2024 veröffentlicht wurde. Mit einem Metascore von 80, einem User-Score von 4,0 sowie einer Wertung von 3,77/5 im PlayStation-Store fielen die Meinungen von Testern und Spielern ziemlich gemischt aus.

Nachfolgend sind die Produkteinträge im PlayStation-Web-Store verlinkt:

Die PS-Plus-Spiele für September 2024 stehen bis zum 1. Oktober 2024 zur Verfügung. Werden sie in diesem Zeitraum in die persönliche Bibliothek gepackt, ist – solange die Mitgliedschaft aktiv ist – ein langfristiger Zugriff möglich.

Weitere Spiele folgen: Nach der Freischaltung der Essential-Titel richten sich die Blicke auf die Extra- und Premium-Drops für den September 2024. Die Termine lassen sich vorhersagen und schon in der nächsten Woche kommt es zur Bekanntgabe der Neuzugänge.

Ankündigung der Extra- und Premium-Titel für September 2024:

Datum: Mittwoch, 11. September 2024

Mittwoch, 11. September 2024 Uhrzeit: Gegen 17:30 Uhr

Freischaltung der Neuzugänge:

Datum: Dienstag, 17. September 2024

Dienstag, 17. September 2024 Uhrzeit: Meist vor 11:00 Uhr

Einer der Neuzugänge für PS Plus Extra (und Premium) wurde bereits enthüllt:

Vorschau auf PS Plus im Oktober 2024

Ebenso lassen sich die Termine für die PS Plus Essential-Spiele im Oktober 2024 vorhersagen. Die Ankündigung wird voraussichtlich am Mittwoch, dem 25. September 2024 erfolgen. Die Freischaltung der Titel folgt dann wie gewohnt am ersten Dienstag des Monats, also in diesem Fall am 1. Oktober 2024.

Für Abonnenten der Extra- und Premium-Stufen geht es nach der Freischaltung der Essential-Titel weiter. Die Ankündigung wird für den 9. Oktober 2024 erwartet, gefolgt von der Freischaltung am 15. Oktober 2024.

Von welchen Features profitieren PS-Plus-Abonnenten?

PlayStation Plus ist ein Abonnement-Service, der in drei Stufen angeboten wird. Die Essential-Stufe umfasst monatliche Spiele, exklusive Rabatte, Cloud-Speicher, Online-Multiplayer und Share-Play. Extra beinhaltet zusätzlich eine umfangreiche Bibliothek von PS4- und PS5-Spielen sowie Ubisoft+ Classics.

Die Premium-Stufe erweitert das Angebot um eine Bibliothek klassischer Spiele, Cloud-Streaming, exklusive Testversionen und ausgewählte Inhalte von Sony Pictures.

Die Jahresgebühren betragen abseits von seltenen Preisnachlässen 71,99 Euro für Essential, 125,99 Euro für Extra und 151,99 Euro für Premium, mit flexiblen Laufzeiten von einem oder drei Monaten. Weitere Details zu PlayStation Plus sind in unserem Special zusammengefasst.

