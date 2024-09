PS Plus Extra und Premium: September-Spiele für PS5 und PS4 freigeschaltet

PS Plus Extra und Premium:

Sony hat die neuen Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium im September freigeschaltet. Abonnenten können sich mit mehreren Neuzugängen beschäftigen, darunter Klassiker.

Am Vormittag wurden die neuen Spiele für die Stufen PS Plus Extra und Premium freigeschaltet. Mit dabei sind verschiedene Titel, die sowohl für PS4 als auch für PS5 verfügbar sind. Spieler können sich auf eine Mischung aus Abenteuern, Rollenspielen und Action einstellen. Und auch ein weiteres VR-Game ist dabei.

Im September umfasst das Line-up von PS Plus Extra zehn neue Spiele, während PS Plus Premium fünf zusätzliche Titel bereitstellt.

PS Plus Extra: September-Neuzugänge

Zu den Neuzugängen für Abonnenten der Stufe PS Plus Extra gehört „The Plucky Squire“ bzw. “Der kühne Knappe”. Hier gibt es eine Ausnahme: Es handelt sich um eine Day-One-Veröffentlichung im Abo, die erst um 18 Uhr freigeschaltet wird.

Zudem ist „Under the Waves“ für PS4 und PS5 dabei. Weitere Neuzugänge sind das Indie-Spiel „Night in the Woods“ sowie der post-apokalyptische Shooter „Chernobylite“.

Die vollständige Liste der neuen Spiele für PS Plus Extra:

The Plucky Squire (PS5)

Under the Waves (PS4, PS5)

Night in the Woods (PS4, PS5)

Chernobylite (PS4, PS5)

Wild Card Football (PS4, PS5)

Space Engineers (PS4, PS5)

Road 96 (PS4, PS5)

Ben 10 (PS4, PS5)

Far Cry 5 (PS4, PS5)

PS Plus Premium: September-Neuzugänge

Für PS Plus Premium-Abonnenten stehen im September fünf weitere Titel zur Verfügung. Hierzu gehört das VR-Spiel „Pistol Whip“ für PSVR2, das Shooter-Action mit rhythmischen Elementen verbindet. Zudem sind einige Klassiker der PlayStation-Geschichte neu dabei.

Die vollständige Liste der neuen Spiele für PS Plus Premium:

Pistol Whip (PSVR2)

Secret Agent Clank (PS4, PS5)

Sky Gunner (PS4, PS5)

Mister Mosquito (PS4, PS5)

Die Spiele können von Abonnenten der jeweiligen Stufen ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden. Im Gegensatz zu den PS-Plus-Essential-Neuzugängen gibt es für Extra- und Premium-Titel keine Frist, um diese der persönlichen Bibliothek hinzuzufügen. Allerdings fliegen regelmäßig Games aus den Bibliotheken, so auch im September:

Wie geht es mit PS Plus im Oktober weiter?

Die nächsten Ankündigungen für PS Plus Essential werden voraussichtlich am 25. September 2024 um 17:30 Uhr erfolgen, mit einer Freischaltung der Spiele am 1. Oktober 2024 um 11:00 Uhr.

Für PS Plus Extra und Premium werden die neuen Titel wie gewohnt im Laufe der beiden folgenden Wochen bekannt gegeben und freigeschaltet. Hier sind der 9. und 15. Oktober 2024 relevant. In der Zwischenzeit können sich neue Spieler im PlayStation-Universum mit den Features und Preisen von PS Plus vertraut machen.

