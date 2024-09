PS4 & PS5: Astro Bot & mehr – Neuerscheinungen im September in der Übersicht

Im just angebrochenen September dürfen sich Gaming-Fans mal wieder auf einige neue PS4- und PS5-Spiele freuen. Wie gewohnt erfahrt ihr in unserer kleinen Monatsübersicht, auf welche Titel ihr euch genau freuen dürft.

Der September hat begonnen und damit stehen erneut allerlei Neuveröffentlichungen für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 in den Startlöchern. In den nachfolgenden Zeilen stellen wir euch wie gewohnt einige potentielle Highlights ein bisschen genauer vor.

Astro Bot (PS5)

Release: 6. September 2024

Das PS5-Mutterschiff wurde zerstört und so beginnt für unseren kleinen Astro und seine Crew ein gewaltiges Abenteuer. Dieses führt euch und den knuffigen Helden in verschiedene Galaxien des PlayStation-Universums. Mehr als 50 Planeten warten darauf, von euch erkundet zu werden. Ob ihr den zahlreichen Hindernissen sowie Gefahren auf eurem Weg trotzen und die verlorenen PlayStation-Ikonen erfolgreich retten können werdet?

Stürzt euch in „Astro Bot“ in ein aufregendes PS5-Abenteuer!

Mit „Astro Bot“ erscheint Anfang September vermutlich DAS PlayStation-Game des Monats, das auf den Stärken des charmanten Vorgängers aufbauen und diese erweitern will. Team Asobi verspricht mehr Levels, mehr Herausforderungen und natürlich ganz viel Spielspaß. Falls ihr mehr zum kommenden Jump’n’Run-Spiel erfahren möchtet, lest euch sehr gerne HIER unseren ausführlichen Preview-Artikel zum PS5-Exklusivtitel durch.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5)

Release: 9. September 2024

Das Imperium braucht euch! Titus, der nach den Ereignissen im ersten Spiel inzwischen zum Lieutenant befördert wurde, wird mit einer neuen Mission betraut. Diese führt ihn und seine beiden Waffenbrüder Chairon und Gabriel auf die imperiale Dschungelwelt Kadaku. Der einstmals friedliche Planet wird von gefährlichen Xenos, den Tyraniden, überfallen, welche die Biomasse der Welt zu verschlingen drohen. Doch sind die Tyraniden wirklich die größte Gefahr?

In „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ erwartet euch knallharte Action.

Mehr als zehn Jahre mussten sich Fans in Geduld üben und jetzt steht das Spiel tatsächlich in den Startlöchern. „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ will die Ereignisse des beliebten Erstlings fortführen und vor allem mit gewaltigen Gegnermassen beeindrucken. Was das Actionspiel noch zu bieten hat, könnt ihr euch übrigens HIER durchlesen. Auf der gamescom 2023 hatten wir die Gelegenheit, den Titel ausführlich anspielen zu dürfen.

Lollipop Chainsaw RePOP (PS5)

Release: 13. September 2024

Irgendwo an der US-amerikanischen Westküste, in der dort befindlichen San Romero High School, nimmt unsere Geschichte ihren Lauf. In ihrem Mittelpunkt steht die begeisterte Cheerleaderin und Vorzeigeschülerin Juliet Starling, deren Familie jedoch ein düsteres Geheimnis hat: Sie sind seit Generationen Zombiejäger, die schon seit den alten Zeiten die Untoten wieder in die Hölle zurückschicken. Wie der Zufall es will, soll schon bald eine Zombieplage ausbrechen!

In „Lollipop Chainsaw RePOP“ erwartet euch ein verrücktes Abenteuer.

Das charmante wie gleichermaßen abgedrehte Actionspiel konnte 2012 eine treue Fanbase um sich scharen und sich einen Ruf als Geheimtipp erarbeiten. Nun kehrt der Titel als Remaster zurück und zwar als „Lollipop Chainsaw RePOP“. Die Macher wollen dem Original weitestgehend treu bleiben, versprechen allerdings auch die eine oder andere Verbesserung gegenüber der Vorlage. Neben technischen Überarbeitungen haben die Entwickler auch am Gameplay gearbeitet.

Dead Rising Deluxe Remaster (PS5)

Release: 19. September 2024

Die einstmals friedliche Kleinstadt Willamette in Colorado wird eines Tages überraschend von der U.S. Army vollständig unter Quarantäne gestellt. Der freiberufliche Journalist Frank West wittert hier die Chance auf eine grandiose Story und bahnt sich irgendwie einen Weg ins Einkaufszentrum der Stadt. Dort muss unser Held wider Willen allerdings feststellen, dass die Stadt inzwischen von unzähligen Zombies überrannt wurde und Hilfe kommt erst in 72 Stunden.

„Dead Rising Deluxe Remaster“ soll eine große Neuauflage des Originals werden.

Capcom spendiert dem ersten Teil seiner populären Zombie-Actionserie mit „Dead Rising Deluxe Remaster“ eine Neuauflage, die zunächst nur digital erhältlich sein wird. Die Macher versprechen eine komplett überarbeitete Optik des Originals, eine komplette Vertonung des Spiels sowie zahlreiche Anpassungen, die das Spielerlebnis komfortabler machen sollen. Wie es um eine Veröffentlichung des Spiels in Deutschland steht, erfahrt ihr HIER.

EA Sports FC 25 (PS4, PS5)

Release: 27. September 2024

Wie jedes Jahr veröffentlicht Electronic Arts einen neuen Teil seiner erfolgreichen Fußball-Simulation „EA Sports FC 25“. Gegenüber dem Vorgänger sollen sich Fans auf verschiedene Neuerungen sowie Verbesserungen freuen dürfen. In die erste Kategorie fällt etwa der Rush-Modus, der den aus den vorherigen Titeln bekannte Volta-Modus ersetzt. Hier erwarten euch temporeiche Kleinfeld-Kicks zwischen zwei aus je fünf Spielern bestehenden Teams.

Darüber hinaus soll der diesjährige Ableger deutlich taktischer ausfallen. Grund hierfür ist FC IQ, das euch noch größere strategische Möglichkeiten an die Hand geben soll, um dem Spiel euren Stempel aufzudrücken. Zudem nutzt dieses System ein auf realen Daten basierendes KI-Modell, das die unterschiedlichen Taktiken durch neue Profirollen beeinflusst. Des Weiteren dürft ihr euch natürlich auf ein pralles Lizenzpaket mit mehr als 700 Teams freuen.

HIER findet ihr unsere Preview zum Fußball-Spiel.

Weitere Neuerscheinungen im September:

Harry Potter: Quidditch Champions (Release: 3. September 2024)

Pneumata (Release: 3. September 2024)

The Casting of Frank Stone (Release: 3. September 2024)

Let’s Play! Oink Games (Release: 4. September 2024)

Paper Ghost Stories: Third Eye Open (Release: 5. September 2024)

Shogun Showdown (Release: 5. September 2024)

Aero the Acro-Bat 2 (Release: 6. September 2024)

Ace Attorney Investigations Collection (Release: 6. September 2024)

NBA 2K25 (Release: 6. September 2024)

Parcel Corps (Release: 6. September 2024)

„Perennial Order“ ist ein 2D-Horrorspiel.

Perennial Order (Release: 6. September 2024)

SUNSOFT is Back! Retro Game Selection (Release: 6. September 2024)

Elsie (Release: 10. September 2024)

Rugrats: Adventures in Gameland (Release: 10. September 2024)

Yars Rising (Release: 10. September 2024)

Crossy Road Castle (Release: 11. September 2024)

Caravan SandWitch (Release: 12. September 2024)

Fabledom (Release: 12. September 2024)

Garden Witch Life (Release: 12. September 2024)

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (Release: 12. September 2024)

Old-School-Fans kommen mit der „Marvel vs. Capcom Fighting Collection“ auf ihre Kosten.

Melobot: A Last Song (Release: 12. September 2024)

Jackbox Naughty Pack (Release: 12. September 2024)

Selfloss (Release: 12. September 2024)

Test Drive Unlimited Solar Crown (Release: 12. September 2024)

Wild Bastards (Release: 12. September 2024)

Deep Beyond (Release: 13. September 2024)

Edge of Sanity (Release: 13. September 2024)

Evotinction (Release: 13. September 2024)

Funko Fusion (Release: 13. September 2024)

„Funko Fusion“ ist ein Story-getriebenes Third-Person-Action-Spiel.

Metro Quester: Osaka (Release: 13. September 2024)

Slender: The Arrival (Release: 13. September 2024)

Star Wars Jedi: Survivor (Release: 17. September 2024)

The Plucky Squire (Release: 17. September 2024)

Train Sim World 5 (Release: 17. September 2024)

Touhou Genso Wanderer: Foresight (Release: 18. September 2024)

Broken Sword: Shadow of the Templars – Reforged (Release: 19. September 2024)

Cricket: Jae’s Really Peculiar Game (Release: 19. September 2024)

Enotria: The Last Song (Release: 19. September 2024)

The Karate Kid: Street Rumble (Release: 20. September 2024)

„The Karate Kid: Street Rumble“ verspricht krachende Beat ‚em up-Action.

Anarkade (Release: 23. September 2024)

Beyond Galaxyland (Release: 24. September 2024)

Bloomtown: A Different Story (Release: 24. September 2024)

Disney Epic Mickey: Rebrushed (Release: 24. September 2024)

Iron Meat (Release: 25. September 2024)

63 Days (Release: 26. September 2024)

C-Smash VRS – New Dimension (Release: 26. September 2024)

Cat Rescue Story (Release: 26. September 2024)

Earth Defense Force: World Brothers 2 (Release: 26. September 2024)

Shadows of Doubt (Release: 26. September 2024)

Worms Armageddon: Anniversary Edition (Release: 26. September 2024)

Reynatis (Release: 27. September 2024)

Möchtet ihr euch eines der neuen PS4-/PS5-Spiele im September holen?

