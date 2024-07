EA Sports FC 25 in der Vorschau:

Die Fußball-Europameisterschaft ist zu Ende. Spanien konnte am Ende die Trophäe verdient gewinnen und die glücklichen Engländer ins Tal der Tränen stürzen. Doch nach der EM ist vor „EA Sports FC 25“. Denn EA Sports schraubt mit Hochdruck an der Fertigstellung seines Fußball-Primus.

Im vergangenen Jahr noch wurde aus „FIFA“ nach der Lizenzaufgabe „EA Sports FC“. Das Ergebnis war eine souveräne, wenn auch nicht weltbewegende Fortsetzung der ehrwürdigen Fußballserie. Erfolgreich war das Spiel allemal und landete weltweit ganz oben in den Verkaufscharts. Der Tenor der Kritiker war jedoch: Da muss mehr kommen!

Und danach sieht es bei „EA Sports FC 25“ aus. Denn hier basteln die Sport-Experten aus Kanada an vielen, längst überfälligen Neuerungen und einigen wichtigen Anpassungen. Wir wohnten im Vorfeld der offiziellen Ankündigung einem ausführlichen Producer-Showcase bei und hatten obendrein die Chance, „EA Sports FC 25“ anzutesten.

Mehr Fokus – mehr Taktik!

Die wohl wichtigste Anpassung findet in der Spieltaktik und dem KI-Verhalten der virtuellen Kicker statt. Nachdem bereits in den vergangenen Serienteilen Neuerungen wie Hypermotion-Animationen Einzug hielten, geht diese Entwicklung nun mit der FC IQ weiter.

Hinter der kryptischen Abkürzung steckt die dringend notwendige Generalüberholung des gesamten Taktik-Sektors in „EA Sports FC“. Spieler besitzen nun neben der Position auch eine Rolle. Ein offensiver Mittelfeldspieler kann dadurch etwa auch eine „hängende Spitze“, ein „Außen“ oder gar ein „Spielmacher“ sein. Die Rolle beeinflusst dabei maßgeblich das Stellungsspiel und auch die Laufwege.

Darüber hinaus besitzen die Spieler bis zu drei Fokussen, wodurch ihr deren Aktionsradius noch weiter schärft. In der laufenden Partie könnt ihr lediglich einen dieser Fokusse zuweisen und so die Marschroute vorgeben. Wichtig: Ein Plus-Zeichen zeigt euch dabei an, wie wohl sich euer Talent auf dieser Position und mit dieser Taktik fühlt. Zwei Plus-Zeichen bedeuten „Weltklasse“, ein orangenes Ausrufezeichen ist eine Warnung, dass dies nicht der geeignete Spieler für diese Taktik ist. Die für das Spiel notwendigen Daten sammelte EA Sports übrigens mit Hilfe komplexer KI-Tools und der Opta-Daten-Sammlung.

Diese Neuerungen weichen das zuvor sehr starre Aufstellungsschema stark auf. So könnt ihr zwar weiterhin auf Voreinstellungen und etwa die realen Strategien der Teams zurückgreifen, aber auch selbst an der perfekten Taktik für EUER Spiel schrauben. Ob nun Pressing oder Tiki-Taka – die Optionen sind allesamt da und EA Sports kündigte bereits an, dass man auch nach Release noch Erweiterungen vornehmen würde.

Wie wirkt sich FC IQ eigentlich auf das Spiel aus?

In der angespielten Beta-Version von „EA Sports FC 25“ war eine Veränderung im Spielerverhalten, aber auch in der Ausrichtung der Mannschaften sofort spür- und auch sichtbar. Als wir etwa mit Real Madrid gegen Manchester City spielten, drückten uns die Engländer deutlich hinten rein und probierten bereits in unserer Hälfte Druck aufzubauen. Auch schlossen Spieler wie Erling Haaland bedeutend schneller ab und suchten direkter den Torerfolg.

Wie so oft in den vergangenen Jahren war diese Version noch einen Tick langsamer als der Vorjahrestitel. Dadurch war es gut möglich, Laufwege und angesprochene Fokus-Einstellungen auszunutzen, um etwa Flügelspieler in Gassen zu schicken oder auch präzise Konter zu setzen. Darüber hinaus stechen weiterhin die gelungene Präsentation sowie die starken Animationen hervor.

Eine unserer liebsten neuen Funktionen ist das „absichtliche Foulspiel“. Auf Tastendruck reißen wir unseren Gegenspieler am Trikot zu Boden und unterbinden so etwa einen direkten Gegenangriff oder eine gefährliche Torchance. Diese bei der Europameisterschaft gerade von Spanien perfektionierte Aktion zieht zwar eine gelbe und in bestimmten Situationen sogar eine rote Karte nach sich, bringt aber gerade im Online-Spiel eine neue Varianz mit sich.

EA Sports verbessert obendrein die Inszenierung der Matches: Die Intro-Videos sind jetzt optional. An der Seitenlinie ist mehr los. Hier tummeln sich Maskottchen und Trainer, die diesmal häufiger eingeblendet werden. Auch die Sound-Kulisse wirkt in sich dynamischer und lauter. Bei der Darstellung von Spielern, die für Scans nicht zur Verfügung standen, setzt EA Sports auf KI und das Cranium-System. Mit dessen Hilfe und Fotos der Kicker kreiert man nun deutlich natürlicher anmutende Modelle als zuvor im Editor.

Neuer Spielmodus: Rush

Die traurige Nachricht für alle VOLTA-Fans: EA Sports entfernt den Straßenkick auf Basis von Community-Feedback aus „FC 25“. Im Gegenzug kommt der neue Rush-Modus hinzu. Dabei geht es im Spiel Fünf-gegen-Fünf zur Sache. Die vier Feldspieler besitzen keine feste Position, nur der Torwart folgt dem klassischen Regelwerk.

Rush wird in „EA Sports FC 25“ wie ein großes Event präsentiert. Als Location dient die Nike-Arena, deren Form durch das Firmenlogo geprägt wurde. Vor jeder Partie gibt es Feuerwerk und mächtig Spektakel. Auch der Spielablauf ist dezent anders: Statt eines Anstoßes erfolgt das „Rennen zum Ball“. Das Leder wird also von der Seitenauslinie hineingerollt und wie beim Dodgeball versuchen die Mannschaften, sich die Pille zu sichern. Bei schweren Fouls setzt es die blaue Karte und damit eine einminütige Zeitstrafe. Bei kurzen Match-Zeiten ist das Unterzahlspiel eine wahre Herausforderung.

Auch an anderer Stelle holt man sich Inspiration aus dem Eishockey: Statt klassischer Elfmeter gibt es Penalties, bei denen der Schütze auf den Goalie zuläuft. Rush machte bereits in der Vorschauversion mächtig Laune und ist auf der einen Seite angenehm unkompliziert und spaßig, andererseits aber auch taktisch fordernd.

Gerade im Mehrspielerbetrieb ist Koordination gefordert, damit man auf den verkleinerten Spielfeldern nicht überlaufen wird. Sehr gut gefällt uns, dass Tricks – im Gegensatz zu VOLTA – keine derart dominante Rolle mehr einnehmen oder gar separat belohnt werden. Rush findet sich in nahezu allen großen Spielarten wie etwa der Karriere oder auch Ultimate Team Platz und wird entsprechend in die Progression integriert.

Veränderungen in der Karriere

Kommen wir zu den übrigen Optionen. Die neue strategische Tiefe macht sich auch in den großen Spielmodi bemerkbar: Gerade die Karriere profitiert maßgeblich von der erweiterten Spieler-Individualität und bringt auch Neuerungen im Scouting-System mit sich. Zum einen erweitert man den „EA Sports FC“-Kosmos um 90 zusätzliche Nationen. Allerdings könnt ihr als Coach jetzt auch gezielt nach Stars mit bestimmten Rollen oder Fokussen scouten, um so eure Taktik zu komplettieren.

Die Jugendarbeit steht diesmal stärker im Mittelpunkt: Zum einen sieht die nächste Generation auch wirklich aus wie eine Horde pubertärer Teenager, zum anderen aber nehmt ihr direkten Einfluss auf deren Entwicklung. Beispielsweise bestreitet ihr Rush-Matches und -Turniere und steigert so die Werte eurer Jugend. Auf diese Weise könnt ihr die neuen Stars selbst heranzüchten und aufwachsen sehen. Habt ihr da keine Lust drauf, habt ihr erstmals auch die Möglichkeit, Icons – also legendäre Spieler – in die Karriere einzubinden. Namen wie Ronaldo oder Zinedine Zidane können dann neben Kai Havertz und Benjamin Wirtz pöhlen.

EA Sports baut den Service-Charakter von „FC“ nun auch in die Karriere ein. Dank wöchentlicher „Live Start Points“ könnt ihr die laufende Saison von Ligen wie der Bundesliga nachspielen. „Snapshots“ präsentieren dagegen kürzere Saisonabschnitte. So könntet ihr etwa Jason Sancho nach dessen Wechsel zum BVB in der Spielerkarriere übernehmen und die Dortmunder zur Champions League führen.

Für die Spielerkarriere verspricht EA Sports außerdem so genannte Origin-Stories – also Geschichten, denen ihr mit selbst kreierten Kickern folgen könnt. Wie opulent die Präsentation dabei ausfallen wird, ist bislang noch unklar. Fest steht allerdings, dass Faktoren wie Social-Media und Interviews diesmal prominenter präsentiert werden und obendrein einen neuen Look spendiert bekommen haben.

Einschätzung: sehr gut Aus den vergangenen Jahrzehnten wissen wir: Es gibt Serienteile, die bieten weniger und es gibt solche, die bieten mehr Innovationen. „EA Sports FC 25“ fällt offenkundig in die letztere Kategorie. Bereits in der Hands-On mit nur einer Handvoll spielbarer Teams fühlt sich der virtuelle Kick deutlich anders an als im Vorjahr, überzeugte aber vor allem durch den gesteigerten Anspruch. Bessere Laufwege, intelligenteres Stellungsspiel und eine Vielzahl taktischer Möglichkeiten sorgen für ein frisches Spielerlebnis. Rush fügt sich ebenso gut ein und die in der Präsentation vorgestellten Quality-of-life- und Modus-Verbesserungen wirken auf den ersten Blick sehr vielversprechend. „EA Sports FC 25“ hat das Potenzial, der nächste größere Evolutionssprung in der Seriengeschichte zu werden. Wie gut die Neuerungen ausbalanciert sind und ob sie alle auch sinnvoll ineinander greifen, wird der Langzeittest zeigen.

