Dead Rising Deluxe Remaster: Original auf dem Index – Wackelt der Release in Deutschland?

Nach wie vor befindet sich das 2006 veröffentliche "Dead Rising" in Deutschland auf dem Index. Wie sich derzeit abzeichnet, könnte das Ganze dazu führen, dass die deutsche Gaming-Community auch beim kürzlich angekündigten "Dead Rising Deluxe Remaster" in die Röhre schaut.

Mit „Dead Rising Deluxe Remaster“ kündigte der Publisher Capcom kürzlich eine grafisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflage zum ursprünglich im Jahr 2006 veröffentlichten Zombiespektakel an.

Bekanntermaßen landete das originale „Dead Rising“ seinerzeit auf dem Index. Nach einigem Hin und Her befindet sich „Dead Rising“ seit 2018 auf der Liste A der indizierten Medien. Eine Begebenheit, die unter Umständen dazu führen könnte, dass die deutschen Spielerinnen und Spieler auch beim Remaster leer ausgehen.

Darauf deuten aktuell zumindest die offizielle Website von „Dead Rising Deluxe Remaster“ als auch die diversen Download-Stores hin.

Remaster in Deutschland bislang nicht verfügbar

Passend zur Ankündigung, dass „Dead Rising Deluxe Remaster“ im September für den PC und die aktuellen Konsolen erscheint, startete Capcom in den Download-Stores die Vorbestellungen. Allerdings nicht in Deutschland.

Denn weder im hiesigen PlayStation Store noch im deutschen Xbox Store ist „Dead Rising Deluxe Remaster“ aktuell zu finden.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auf Steam ab. In der deutschen Version von Valves Online-Store wartet der folgende Hinweis: „Dieses Produkt steht in Ihrem Land derzeit nicht zur Verfügung.“ Auch auf der offiziellen Website lassen sich keine Hinweise auf einen Release von „Dead Rising Deluxe Remaster“ in Deutschland finden.

Dies muss allerdings nicht zwangsläufig bedeuten, dass es keine Veröffentlichung in Deutschland geben wird. Stattdessen könnte sich Capcom derzeit noch in Gesprächen mit der hiesigen USK befinden, um das Remaster auch hierzulande veröffentlichen zu können.

Sollte der Publisher bezüglich einer Veröffentlichung in Deutschland für Klarheit sorgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Ein Klassiker feiert sein Comeback

Wie Capcom in der offiziellen Ankündigung versprach, wird „Dead Rising“ im Zuge des Remasters sowohl grafisch als auch spielerisch überarbeitet. Beispielsweise dürfen wir uns auf ein überarbeitetes Charaktermodell für Frank West sowie verbesserte Animationen und Effekte freuen.

Im spielerischen Bereich hingegen geht es den Entwicklern von Capcom darum, kleinere Verbesserungen vorzunehmen, ohne dass sich die Neuauflage spielerisch zu sehr vom Original entfernt. „Dead Rising Deluxe Remaster“ erscheint am 19. September 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Neben einer Standardversion bietet Capcom eine digitale Deluxe Edition an. Zu den gebotenen Extras gehören Outfits auf Basis bekannter Marken wie „Resident Evil“ oder „Mega Man“.

