PS Plus Extra und Premium: Im September fallen vier weitere Spiele weg

PS Plus Extra und Premium:

Sony Interactive Entertainment hat vier weitere Spiele bestätigt, die im Verlauf dieses Monats aus dem Angebot von PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium fliegen werden.

Abonnenten von PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium dürfen sich im September 2024 nicht nur auf eine Vielzahl neuer Titel freuen, die sie ausgiebig zocken können. Im Gegenzug wird Sony Interactive Entertainment auch mehrere Spiele aus dem Angebot des Online-Dienstes entfernen. Mittlerweile ist die Liste noch ein Stück größer geworden.

PS Plus Extra/Premium: Diese Spiele verschwinden im September

Neben den bereits bekannten Abgängen kommen insgesamt vier weitere Spiele hinzu, die im Verlauf der nächsten zwei Wochen nicht mehr bei PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium zur Verfügung stehen werden.

So müssen Shooter-Fans in Kürze auf „Sniper Ghost Warrior: Contracts 2“ verzichten, während Freizeitpark-Enthusiasten ohne die Simulation „Planet Coaster“ zurechtkommen müssen. Hinzu kommen die beiden Titel „Unpacking“ sowie „13 Sentinels: Aegis Rim“.

Wir haben sämtliche Abgänge vom September 2024 nochmals in einer Übersicht zusammengefasst:

Horizon Forbidden West

Star Ocean: First Departure R

Star Ocean: The Divine Force

Star Ocean: The Last Hope

Star Ocean: Till the End of Time

Star Ocean: Integrity and Faithlessness

Dragon Ball Xenoverse 2

NieR: Replicant

Marvel’s Midnight Suns

Alien: Isolation

Cloudpunk

Spiritfarer

13 Sentinels: Aegis Rim

Sniper Ghost Warrior: Contracts 2

Unpacking

Planet Coaster

Wann kommen die neuen Spiele für PS Plus Extra/Premium?

Bis zur offiziellen Enthüllung der neuen Spiele für PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium müssen die Fans übrigens nicht mehr allzu lange gedulden. Diese erfolgt nach aktuellen Planungen am 11. September 2024 um 17:30 Uhr deutscher Zeit.

Die Freischaltung der Spiele steht fast genau eine Woche später auf dem Plan: Die Abonnenten sollten sich den 17. September 2024 dick im Kalender markieren. Am Vormittag gegen 11:00 sollten es so weit sein.

Die Neuzugänge der Stufe Essential stehen hingegen schon zum Download bereit:

Am 17. September 2024 wird Sony Interactive Entertainment übrigens auch die bisher bestätigten Titel aus dem Angebot der beiden höchsten Abo-Stufen von PlayStation Plus nehmen. Wer diese nochmals ausgiebig genießen möchte, sollte sich entsprechend beeilen.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren